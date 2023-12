Nożownik zaatakował grupę osób. Ranił dwie. Prokurator: To były policjant

Jak przekazują policjanci, w niedzielę 17 grudnia, około 2.30, 46-latek zaatakował w Tarnowie Opolskim sześć osób i ranił 18- i 32-latka.

Śmierć z rąk nożownika w Tarnowie Opolskim

18-latek zmarł w szpitalu. Policjanci zatrzymali napastnika, a w jego mieszkaniu znaleziono przedmiot, którym mężczyzna miał zaatakować pokrzywdzonych. Rzecznik prokuratury w Opolu, w rozmowie z portalem TVN24 potwierdził, że napastnik jest byłym policjantem.

Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu mł. asp. Przemysław Kędzior cytowany przez portal TVN24 przekazał, że 18- i 32-latek, zaraz po zdarzeniu zostali zabrani przez swoich kolegów do szpitala.

18-latek nie przeżył ataku

– W wyniku poniesionych obrażeń w szpitalu zmarł 18-latek, 32-latek jest w stanie niezagrażającym życia. Tego samego dnia około godziny 15, zatrzymano podejrzewanego o dokonanie tych czynów 46-latka. Policjanci dodatkowo zabezpieczyli niebezpieczne narzędzia będące w jego mieszkaniu w momencie zatrzymania – mówi dla TVN24 oficer prasowy.

Z kolei rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar, potwierdził, że zatrzymany mężczyzna jest byłym policjantem.

– Wczoraj około godziny 14 doszło do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o zabójstwo, do którego doszło w niedzielę w godzinach porannych na terenie Tarnowa Opolskiego. W tej chwili nie przeprowadzono jeszcze czynności z udziałem zatrzymanego ze względu na to, że ciągle trwają jeszcze inne czynności dowodowe. Mogę potwierdzić, że zatrzymany mężczyzna jest byłym policjantem – mówi dla TVN24 Stanisław Bar.

