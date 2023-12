Samuel Pereira straci pracę. Wiadomo, kto ma kierować TVP Info

Zmiany w TVP rozpoczęły się, zanim nowy rząd zdążył podjąć pierwsze decyzje. Najgłośniejszą było odejście Danuty Holeckiej z zespołu „Wiadomości”. Nieoficjalnie pojawia się już nie tylko nazwisko nowego szefa głównego programu informacyjnego TVP, ale również szefów Telewizyjnej Agencji Informacyjnej czy „Teleexpressu”. Teraz Wirtualna Polska informuje, kto ma zastąpić Samuela Pereirę.

Jak się okazuje, obowiązki szefa TVP Info ma przejąć Paweł Moskalewicz. Portal podkreśla, że informacja została potwierdzona w trzech niezależnych źródłach. Moskalewicz przez ostatnie osiem lat kierował dwutygodnikiem „Forum”, wcześniej pracował m.in. w „Bloomberg Businessweek Polska”, „Wprost”, „Rzeczpospolitej” czy „Gazecie Wyborczej”, a także w TVN24 i TVP.

Pereira pojawił się na proteście przed TVP

Samuel Pereira pracę w Telewizji Polskiej zaczął w 2016 roku. Początkowo pełnił funkcję zastępcy kierownika redakcji publicystyki w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, w połowie 2017 roku został został redaktorem naczelnym i kierownikiem redakcji TVP.info. W kwietniu 2023 roku otrzymał posadę wicedyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Po wyborach Pereira udzielił portalowi wirtualnemedia.pl wywiadu, w którym zapewniał, że „nigdzie się nie wybiera”. – Sposób działania mediów publicznych określają przepisy prawa, których każdy polityk powinien przestrzegać. O moich krokach zawodowych mogę decydować ja i prezes Telewizji Polskiej – zaznaczał. – Jeśli chodzi o mnie – nigdzie się nie wybieram, a według mojej najlepszej wiedzy mój szef też nie ma wobec mnie podobnych planów – zapewniał.

W ubiegłym tygodniu Samuel Pereira wziął także udział w proteście przed budynkiem TVP. – Media to różnorodność. Tego pluralizmu przed 2015 rokiem nie było. Wszystkie stacje to był jeden TVN, jeden przekaz. Polacy nie mieli wyboru – przekonywał, zwracając się do uczestników protestu.

