Jarosław Kurski zostanie prezesem TVP? „Wieści z miasta”

Temat reformy mediów publicznych pojawiał się już na finiszu kampanii wyborczej. Gdy stało się jasne, że Koalicja Obywatelska wraz z Trzecią Drogą i Lewicą mają większość w Sejmie, o zmianach jakie czekają m.in. Telewizję Polską mówi się szczególnie często. Teraz okazuje się, że pracę straci szef TVP Info Samuel Pereira. Nieoficjalnie wiadomo również, kto ma go zastąpić na tym stanowisku.

Podobne zmiany czekają całe TVP. Zaskakujące informacje przekazała w poniedziałek dziennikarka Dorota Kania. „Wieści z »miasta«: Jarosław Kurski ma zostać prezesem TVP” – napisała redaktorka naczelna Polska Press na platformie X (dawniej Twitter). Choć nie wiadomo, czy te „wieści” się potwierdzą, pojawiają się w ciekawym momencie. Bowiem brat wcześniejszego prezesa Telewizji Publicznej Jacka Kurskiego zrezygnował niedawno z funkcji wicenaczelnego Gazety Wyborczej.

– Mogę zdementować. To są bzdury, nie komentuję plotek – mówi portalowi wirtualnemedia.pl Jacek Kurski.

Zmiany w TVP. Jacek Kurski szykowany na fotel prezesa?

Wcześniej, o rezygnacji z pełnionej funkcji w Gazecie Wyborczej poinformował na łamach internetowego portalu „GW” „Postanowiłem, że 31 grudnia 2023 r. przekażę funkcję pierwszego zastępcy redaktora naczelnego »Gazety Wyborczej« jednemu z moich zastępców” – przekazał. Jarosław Kurski. „Polska się zmienia. Także »Wyborczej« potrzebna jest zmiana pokoleniowa” – dodał. Kurski nie poinformował, jak dalej będzie wyglądać jego kariera zawodowa.

Z wcześniejszych ustaleń press.pl wynikało, że na czele TVP mógłby stanąć Tomasz Sygut, który z telewizją publiczną związany był od 2011 do 2015 roku jako szef TVP Info, a następnie dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Choć przyszłość TVP nie jest do końca jasna, to pojawiają się doniesienia o pierwszych transferach. Po 19 latach z „Faktów” TVN odchodzi reporter Paweł Płuska. Ma przejść do Telewizji Polskiej i pokierować programem informacyjnym TVP 1, dotychczasowymi „Wiadomościami”.

Czytaj też:

Koalicja dopina szczegóły odbicia TVP. Są dwa scenariuszeCzytaj też:

Nazwał Kłeczka „funkcjonariuszem PiS”. Atmosfera w studio TVP zgęstniała