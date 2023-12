Krzysztof Stanowski nagra film o Caroline Derpienski? Jest reakcja influencerki

Krzysztof Stanowski pojawił się na platformie Threads. To aplikacja twórcy Facebooka Marka Zuckerberga, która ma być konkurencją dla serwisu X (dawny Twitter). Stanowski udostępnił zdjęcie rezerwacji lotu w dwie strony na linii Warszawa – Miami. „Dobra, dajmy coś wyłącznie na tę platformę na dobry początek. Tyle osób o taki film prosiło... Zapowiada się DOLLARSOWY Nowy Rok. Zobaczymy, co z tego wyjdzie:))))))” – skomentował dziennikarz.

Wszystko wskazuje na to, że Stanowski poleci do Miami, aby nagrać materiał o mieszkającej w tym mieście influencerce Caroline Derpienski, znanej również jako million dollars girl. Derpienski w talk-show Kuby Wojewódzkiego przedstawiła się m.in. jako queen of dollars (królowa dolarów – red.). Wśród osób śledzących poczynania celebrytki do internetowego żargonu weszły takie słowa jak „dollars” czy „dollarsowe”. Wojewódzki zapraszając Derpienski porównał ją do Natalii Janoszek.

Krzysztof Stanowski nagrania nowy film na miarę Natalii Janoszek?

Wszystko wskazuje na to, że Stanowski może nagrać o Derpienski podobny film jak o Janoszek. Dziennikarz pojechał do Indii, gdzie pokazywał, że nikt nie zna Janoszek. „BOLLYWOODZKIE ZERO” zostało na platformie YouTube odtworzone prawie dziewięć milionów razy i przyczyniło się do ogromnego sukcesu Kanału Sportowego, gdzie wówczas pracował Stanowski. Dziennikarz na wstępie materiału zaznaczył, że „jest to historia dziewczyny, która zakpiła z mediów i widzów w Polsce”.

Zarzuty o „wymyślenie” swoje kariery kierowane są również wobec Derpienski, która od jakiegoś czasu jest źródłem kontrowersji. Znany ekspert ds. marketingu Wojciech Kardyś pokazał, że modelka swoją popularność, a jej popularne konto na Instagramie śledzą opłacone konta z Indii i Indonezji. O Derpienski zaczęło być głośno po paru prowokacjach w polskich mediach. Stanowski w lutym ma wystartować z Kanałem Zero, a materiał podobnego kalibru co o Janoszek, na pewno by go napędził.

Caroline Derpienski: Nie obawiam się niczego

Sama Derpienski odniosła się do sprawy w rozmowie z shownews.pl. Zapowiedziała, że Stanowski kontaktował się z nią jakiś czas temu i „uzgodnili dni na nagrywki, dolarsowe spędzenie czasu w Miami”. – Czekam na niego i jestem bardzo szczęśliwa, że się zobaczymy – zapewniła. – Nie obawiam się niczego, ja nie zrobiłam kariery w Polsce, opowiadając o tym, jak wielką jestem gwiazdą za oceanem, tylko zrobiłam karierę, opowiadając o dolarsach i luksusowym życiu – podsumowała.

