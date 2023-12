Zacięta walka w najnowszym sondażu. Złe wieści dla PiS

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster na zlecenie Super Expressu sprawdzono, jak po powołaniu nowego rządu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy kształtują się wyborcze preferecje Polaków. Z badania wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, zwycięzcą zostałoby Prawo i Sprawiedliwość. Oddanie głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 33,15 proc. ankietowanych. W porównaniu z poprzednim sondażem jest to spadek o ponad dwa pinkty procentowe.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą chciałoby zagłosować 31,28 proc. respondentów. Podium zamyka Trzecia Droga, a wiec porozumienie Polski 2050 i Polskiego Stronnica Ludowego. Ta formacja mogłaby liczyć na 16,95 proc. głosów. Czwarte miejsce zajęła Lewica którą popiera według sondażu 8,37 proc. ankietowanych. Poselskie mandaty trafiłby również do polityków Konfederacji, która przekonała do siebie 6,73 proc. badanych.

Wyniki badania jasno pokazują, że rządząca koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy coraz bardziej zwiększa dystans do PiS. -Mamy do czynienia z naturalnym procesem słabnięcia przegranego po wyborach. I mamy do czynienia z premią dla wygranych. Zwykle ta premiera była wyższa, ponieważ ankietowani deklarowani poparcie dla zwycięzców – wyjaśnił prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. – Tym razem premiera nie jest tak znacząca, bo mieliśmy wysoką frekwencję w wyborach i ankietowani odpowiedzieli zgodnie z oddanymi przez siebie głosami w wyborach – dodał.

Badanie wykonano 17 grudnia na próbie 1033 dorosłych Polaków.

