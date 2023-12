Boże Narodzenie 2023. Kiedy zaczyna się przerwa świąteczna w szkołach?

Przerwa świąteczna w szkołach w tym roku nie potrwa długo. Wynika to przede wszystkim z kalendarza – zarówno Wigilia, jak i sylwester przypadają w niedzielę, co znacznie skraca okres dni wolnych. Kiedy uczniowie po raz ostatni idą do szkoły?

Przerwa świąteczna 2023

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, przerwa świąteczna w szkołach rozpocznie się 23 grudnia i potrwa do 31 grudnia 2023 roku. Uczniowie zakończą naukę w piątek 22 grudnia.

1 stycznia świętujemy Nowy Rok, a zakłady pracy, uczelnie i szkoły są zamknięte. To oznacza, że dzieci wrócą do szkół 2 stycznia i z okazji świąt będą mieli tylko tydzień wolnego.

Dobra wiadomość dla uczniów jest taka, że wkrótce rozpoczną się ferie zimowe. W tym roku województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie rozpoczną zimowy wypoczynek już 15 stycznia 2024 roku. Po przerwie świątecznej niektórych uczniów czekają zatem niecałe 2 tygodnie nauki i znów będą mieli wolne.

Terminy ferii zimowych 2024

Ferie zimowe w Polsce potrwają od 15 stycznia do 25 lutego 2024 roku. Terminarz ferii kształtuje się następująco:

15-28 stycznia 2024: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

22 stycznia-4 lutego 2024: podlaskie, warmińsko-mazurskie

29 stycznia-11 lutego 2024: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

12-25 lutego 2024: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

