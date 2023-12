Komisja ds. wyborów kopertowych. Wybrano przewodniczącego i z-ców

We wtorek 19 grudnia swoje prace rozpoczęła komisja śledcza ds. wyborów kopertowych– czyli wyborów prezydenckich z 2020 roku, które nie doszły do skutku. Na początku komisja wybrała przewodniczącego – Dariusza Jońskiego z KO. Zastępcami przewodniczącego zostali posłowie Jacek Karnowski (KO), Bartosz Romowicz (Polska2050 – Trzecia Droga) i Waldemar Buda (PiS).

Plan pracy komisji ds. wyborów kopertowych

– Przed nami trudny czas, wymaga wyjątkowej odpowiedzialności. Komisja będzie działała na podstawie faktów i dokumentów. Będziemy działać szybko i precyzyjnie, nawiązując do słów marszałka Czarzastego – powiedział po wyborze na szefa komisji Dariusz Joński. – Zrobimy wszystko, by komisja pokazała, czy władze naszego państwa przy organizacji wyborów korespondencyjnych doprowadziły do złamania prawa, jeśli tak to, kto i jakie powinien ponieść konsekwencje – powiedział. Joński zaproponował pierwsze merytoryczne posiedzenie na najbliższy piątek 22.12 na godz. 9:00. W piątek ma zostać przedstawiony plan pracy komisji. Wiceprzewodniczący Waldemar Buda (PiS) nie zgodził się z propozycją. Jednak przewodniczący powiedział, że zgodnie z regulaminem rozszerzenie wtorkowego posiedzenia o merytoryczne kwestie nie jest możliwe.

Komisja do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego została powołana na mocy jednogłośnie przyjętej przez Sejm ustawy. Zajmie się ona prześwietlaniem wyborów kopertowych, czyli korespondencyjnych wyborów prezydenckich, które nie doszły do skutku w takiej formie. Politycy ówczesnej opozycji utrzymują, że próba ich organizacji mogła być niezgodna z prawem i wiązała się z kosztami w wysokości ponad 70 mln zł.

Komisja liczy 11 posłów. Przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości w komisji zostali Waldemar Buda, Przemysław Czarnek, Paweł Jabłoński i Mariusz Krystian. Polskę 2050 reprezentuje Bartosz Romowicz, a Polskie Stronnictwo Ludowe – Agnieszka Maria Kłopotek. Lewica wskazała Anitę Kucharską-Dziedzic a Konfederacja wybrała na swojego przedstawiciela Witolda Tumanowicza.

