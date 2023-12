Boże Narodzenie. Te świąteczna dania są niebezpieczne dla psów i kotów!

Od apetycznego aromatu ciast i pieczonych soczystych mięs po widok pięknie zapakowanych prezentów bożonarodzeniowych czekających pod choinką – święta gromadzą nas, aby celebrować życie i miłość z tymi, których kochamy najbardziej. A dla tych z nas, którzy mają czworonożnych najlepszych przyjaciół, ten czas nie byłby kompletny bez psa lub kota u naszego boku.

Gdy już rozpoczną się świąteczne obchody pamiętajmy, że to, co jest smaczne dla ludzi, niekoniecznie jest odpowiednie dla psów i kotów. Pragnąc odwdzięczyć się za całe dobro, które zwierzęta wnoszą do naszego życia, znajdźmy w te święta okazję do wspólnej zabawy i podarujmy im bezpieczne i pyszne smakołyki opracowane specjalnie dla nich.

Przykładem takich przysmaków, które jednocześnie wspierają zdrowie pupila, są przekąski dentystyczne, dbające o higienę zębów i dziąseł czworonogów, a także te zaspokajające ich naturalne potrzeby behawioralne np. żucia i gryzienia u psów. Podawanie przekąsek pełni także ważną rolę w budowaniu więzi z pupilem, zwłaszcza kiedy jest to połączone ze wspólną zabawą.

Boże Narodzenie. Świąteczne przysmaki tylko dla ludzi

Karp, kapusta z grzybami, barszcz czerwony z uszkami, makowce, pierniki – to tylko niektóre z potraw, które goszczą w naszym domu w czasie świąt. Czy można dać czworonożnemu pupilowi potrawy z wigilijnego stołu? W trosce o zdrowie zwierząt nie powinniśmy dzielić się z nimi tymi specjałami.

– Dieta dla psów i kotów powinna być zawsze dostosowana do ich zwierzęcych potrzeb. Dlatego karmienie zwierząt ludzkim jedzeniem może być źródłem wielu problemów zdrowotnych, a czasem nawet poważnych zatruć. W okresie świątecznym statystycznie pojawia się najwięcej przypadków zatruć u naszych czworonogów właśnie dlatego, że część opiekunów dzieli się z nimi potrawami z własnego stołu – mówi Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii i ekspertka naukowa ds. żywienia zwierząt w firmie Mars Polska. – Pamiętajmy, że wiele z produktów, które my jemy na co dzień z przyjemnością, jest dla psów i kotów toksycznych – dodaje.

Świąteczne ciasta mogą być szkodliwe dla psów i kotów

Przykładem potraw niebezpiecznych dla czworonogów są świąteczne wypieki, ponieważ często zawierają takie składniki jak: czekolada, polewy do ciast, kakao, rodzynki, czy ksylitol. Są one toksyczne dla zwierząt. Spośród tradycyjnych świątecznych dań groźne mogą być także te zawierające cebulę, czosnek, kapustę i groch. Z kolei ryby niosą za sobą ryzyko przypadkowego zjedzenia ości.

– Poza pokarmami, które są trujące dla naszych ulubieńców, miejmy także na uwadze, że każda nagła zmiana diety czworonoga jest potencjalną przyczyną zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego. Dlatego chcąc sprawić zwierzęciu radość, nagradzajmy czworonogi tym, co dla nich najlepsze – pieszczotami, zabawą i ulubionym przysmakiem specjalnie przeznaczonym dla psów i kotów – podkreśla Małgorzata Głowacka.

