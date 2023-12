Nowy projekt uchwały ws. KRS. Jest apel do prezydenta

19 grudnia do Sejmu wpłynął projekt uchwały dotyczący wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Na przedstawiciela wnioskodawców wyznaczono posła PSL-Trzeciej Drogi Krzysztofa Paszyka. W projekcie jest mowa o tym, że trzy uchwały Sejmu w sprawie wyboru członków KRS (z 2018, 2019 i 2022 roku) zostały podjęte z „z rażącym naruszeniem Konstytucji RP”.

Apel do prezydenta ws. KRS

W uzasadnieniu czytamy m.in., że do 2017 r. skład KRS, w części dotyczącej osób reprezentujących środowisko sędziowskie, był ukształtowany w zgodzie z normami Konstytucji RP, jednak ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw zmieniła zasady wyboru tej części składu.

Nowa większość parlamentarna zaapelowała do członków KRS wybranych wbrew Konstytucji RP do „niezwłocznego zaprzestania działalności w Krajowej Radzie Sądownictwa”, gdyż „ta podważa porządek konstytucyjny”. Projektodawcy uchwały wezwali także prezydenta do „niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie Krajowej Radzie Sądownictwa pozycji ustrojowej oraz funkcji określonych w Konstytucji RP i właściwych dla demokratycznego państwa prawa”.

W uzasadnieniu autorzy powołali się także na konsekwencje działalności „neo-KRS” dla niezawisłości sądownictwa, pewności prawa oraz wolności jednostki. Zwrócili też uwagę na obowiązek wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

KRS zareagowała na projekt opublikowany na stronie Sejmu. „Polski Sejm zamiast szanować polski Trybunał Konstytucyjny będzie wzywał do wykonywania orzeczeń europejskich trybunałów, w zakresie, w którym TK uznał je za niekonstytucyjne” – napisano na oficjalnym koncie tego organu.

