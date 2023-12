Nowi szefowie polskich służb. Cezary Tomczyk ujawnił nazwiska

Kilka dni temu Donald Tusk zwrócił się do Kolegium Służb Specjalnych, sejmowej komisji ds. służb specjalnych i prezydenta o wyrażenie opinii na temat odwołania szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

Wniosek dotyczył odwołania z stanowiska szefa AW płk. Bartosza Jarmuszkiewicza, szefa ABW płk. Krzysztofa Wacławka, szefa SSWW gen. bryg. Marka Łapińskiego oraz szefa SKW — gen. bryg. Macieja Szpanowskiego, a także szefa CBA Andrzeja Stróżnego. Został on pozytywnie zaopiniowany przez sejmową komisję oraz Kolegium Służb Specjalnych.

Nowi szefowie polskich służb

Wiceminister obrony narodowej przekazał, że na czele Służby Kontrwywiadu Wojskowego stanie generał Jarosław Stróżyk. Szefową Służby Wywiadu Wojskowego została pułkownik Dorota Kawecka. – To jest ważny moment też w dziejach i w bieżącej działalności państwa polskiego, by państwo miało oczy i uszy, by państwo wiedziało, że może liczyć na swoje służby. Szefowie służb właśnie teraz odbywają odpowiednie procedury i wchodzą w swoją rolę – powiedział podczas konferencji prasowej Cezary Tomczyk.

Generał Jarosław Stróżyk – kim jest?

Generał Jarosław Stróżyk rozpoczął swoją przygodę z wojskiem w 1987 roku. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych. Pełnił służbę w Wojskowych Służbach Informacyjnych oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. W 2010 roku został zastępcą dyrektora Zarządu Wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Trzy lata później uzyskał nominację na attache obrony w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie. Funkcję tą sprawował przez trzy lata. W późniejszych latach pracował w Fundacji Stratpoints.

