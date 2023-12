Koniec kariery Jacka Kurskiego w USA. Donald Tusk zdradził szczegóły

W grudniu 2022 roku Jacek Kurski rozpoczął pracę jako Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie.

„Potwierdzam: podjąłem zgodną z moim wykształceniem i doświadczeniem menadżerskim pracę jako alternate executive director w Banku Światowym świadomy, że oznacza to rezygnację z części aktywności publicznej czy ambicji politycznych. Zawsze myślałem, że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem, że tu też dobrze przysłużę się” – komentował w mediach społecznościowych były prezes TVP.

Donald Tusk: Jacek Kurski został odwołany

Po roku pracy w Waszyngtonie Jacek Kurski będzie musiał pożegnać się ze stanowiskiem w Waszyngtonie. – Podjęliśmy uchwałę Rady Ministrów, na mocy której minister finansów, a więc minister właściwy dla finansów publicznych, będzie przedstawicielem Polski w międzynarodowych instytucjach finansowych, w tym w międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, tak zwanym Banku Światowym – tłumaczył Donald Tusk.

Premier doprecyzował, że „oznacza to odwołanie Jacka Kurskiego i przywołanie go z Waszyngtonu z powrotem do kraju”. – Nie będzie już reprezentował Rzeczypospolitej w instytucjach finansowych – zapewnił szef polskiego rządu. Dopytywany o szczegóły Donald Tusk poinformował, że decyzja zapadła dwie godziny temu. – Jestem przekonany, że niezależnie od poglądów i sympatii politycznych, akurat ta sprawa nie wymaga żadnego uzasadnienia – podsumował.

