Zmiany na szczytach CBA i ABW. Premier podał nazwiska nowych szefów służb

Donald Tusk poinformował podczas konferencji prasowej o zmianach w kierownictwie CBA oraz ABW. Pracami Centralnego Biura Antykorupcyjnego pokieruje Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak. – W służbie od 19 lat. Kiedyś oficer policji w Centralnym Biurze Śledczym, a od 2015 roku w CBA w Delegaturze w Bydgoszczy – przekazał premier.

Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak od kilku lat pracuje w służbie antykorupcyjnej, w bydgoskiej delegaturze. Otrzymała do weryfikacji śledztwo prowadzone w sprawie Krzysztofa Brejzy.

Z kolei nowym szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego został płk Rafał Syrysko – w służbie od 31 lat, działał w pionie kontrwywiadu bezpieczeństwa wewnętrznego. Agencją Wywiadu pokieruje płk Paweł Szota.

Nowi szefowie polskich służb

CBA i ABW to nie jedyne służby, w których zmieni się kierownictwo. Wiceminister obrony narodowej przekazał, że na czele Służby Kontrwywiadu Wojskowego stanie generał Jarosław Stróżyk. Szefową Służby Wywiadu Wojskowego została pułkownik Dorota Kawecka.

– To jest ważny moment też w dziejach i w bieżącej działalności państwa polskiego, by państwo miało oczy i uszy, by państwo wiedziało, że może liczyć na swoje służby. Szefowie służb właśnie teraz odbywają odpowiednie procedury i wchodzą w swoją rolę – powiedział podczas konferencji prasowej Cezary Tomczyk.

Donald Tusk chce zmian w służbach

Kilka dni temu Donald Tusk zwrócił się do Kolegium Służb Specjalnych, sejmowej komisji ds. służb specjalnych i prezydenta o wyrażenie opinii na temat odwołania szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

Wniosek dotyczył odwołania z stanowiska szefa AW płk. Bartosza Jarmuszkiewicza, szefa ABW płk. Krzysztofa Wacławka, szefa SSWW gen. bryg. Marka Łapińskiego oraz szefa SKW — gen. bryg. Macieja Szpanowskiego, a także szefa CBA Andrzeja Stróżnego. Został on pozytywnie zaopiniowany przez sejmową komisję oraz Kolegium Służb Specjalnych.

