Nowe fakty ws. zbiórek na „działalność” Grzegorza Brauna. „Środki zostały przekazane”

Sprawa zgaszenia przez Grzegorza Brauna w Sejmie świec Chanukowych wciąż nie cichnie. Tym razem wróciła sprawa zbiórek na „działalność” polityka Konfederacji. Braun po swoim skandalicznym działaniu został ukarany przez Prezydium Sejmu odebraniem połowy uposażenia poselskiego na trzy miesiące i całości diety parlamentarnej przez sześć miesięcy. W związku z tym założono dla niego dwie zbiórki. Z jednej uzbierano 73 163 zł. Zrzutki zostały jednak zablokowane.

Zablokowanie zbiórek dla Grzegorza Brauna „nielegalne”? „Kwoty ze zbiórek zostały wypłacone”

Anna Kubala, radca prawny związana z Konfederacją poinformowała w mediach społecznościowych, że „po wykazaniu Zrzutka.pl na nielegalności ich działania, całkowite kwoty z obu zbiórek zostały wypłacone na konto Fundacji Osuchowa”. Kubala zaznaczyła, że wkrótce przekaże więcej informacji, ale na razie się to nie stało. Wcześniej radca prawny wyjaśniała, że wezwała serwis do wypłaty środków dla Brauna i zagroziła oddaniem sprawy do sądu.

Pojawiła się również informacja na stronie Fundacji Osuchowa. To fundacja założona przez Brauna, za pomocą której Kubala zbierała zbiórkę. „Szanowni Państwo – drodzy Darczyńcy! Fundacja Osuchowa uprzejmie informuje, że wszystkie środki finansowe zgromadzone za pomocą zorganizowanej zrzutki.pl zostały przekazane na konto Fundacji Osuchowa i zostaną wykorzystane jako wsparcie działalności posła Grzegorza Brauna – serdecznie w jego imieniu dziękujemy!”

Chcą zarobić na skandalu z Grzegorzem Braunem. Allegro i OLX reagują

Tuż po zamknięciu zbiórki Kubala odpisywała internautom, w jaki sposób mogą wesprzeć Brauna. Wyjaśniała, że można to zrobić, kupując jego książki lub za pomocą bezpośrednich wpłat na konto Fundacji Osuchowa. Na serwisie Allegro pojawiły się z kolei oferty z gadżetami nawiązującymi do sytuacji z 12 grudnia. Niektórzy próbowali sprzedawać koszulki lub kubki nawiązujące do wydarzenia. Allegro przekazało portalowi vice.com, że usuwa takie oferty. Podobnie zrobiła platforma OLX.

