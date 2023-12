Pierwsza zmiana w Sejmie. PiS ma nową posłankę

Artur Soboń 6 grudnia został powołany przez Andrzeja Dudę na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Polityk PiS podziękował w mediach społecznościowych „prezydentowi, prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu za zaufanie oraz ówczesnemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za zgodę”. „Kolejne sześć lat będę służyć Polsce i złotemu w banku centralnym Polski, któremu od dzisiaj poświęcam całość mojej publicznej aktywności” – dodał Soboń.

Ślubowanie nowej posłanki PiS. Kim jest Anna Baluch?

Wcześniej były wiceminister finansów został wybrany na posła. Zgodnie z przepisami powołanie Sobonia do Narodowego Banku Polskiego oznacza wygaszenie jego mandatu. W takim wypadku na miejsce posła wchodzi kolejna osoba z danej listy. W okręgu wyborczym numer sześć, skąd startował Soboń, pierwsze miejsce, które nie gwarantowało wejścia do Sejmu, zajęła Anna Baluch i to ona zastąpi Sobonia.

Baluch na posiedzeniu Sejmu 12 grudnia złożyła ślubowanie. Następnie marszałek izby niższej przeszedł do realizacji kolejnych punktów harmonogramu Sejmu. Szymon Hołownia poinformował, że grupa posłów przedłożyła projekt uchwały ws. przywrócenia ładu, bezstronności i rzetelności mediów publicznych, w tym Polskiej Agencji Prasowej.

Wpadka nowej posłanki PiS. „To na szczęście, takie początki trudne”

Marszałek dodał, że na posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec propozycji uzupełnienia porządku dziennego o pierwsze pytanie tego projektu. W związku w tym Hołownia zarządził głosowanie, ale Baluch zgłosiła, że nie działa jej karta. Marszałek poprosił o pomoc pracownika sekretariatu Sejmu, który wydał posłance kartę tymczasową. – To na szczęście, takie początki trudne – skomentował Hołownia.

Baluch jest uznawana za bliską współpracowniczkę Jarosława Stawiarskiego – marszałka województwa lubelskiego. Do tej pory polityk Prawa i Sprawiedliwości zasiadała jako radna w lubelskim sejmiku. Jest również zastępcą dyrektora w oddziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie. W maju 2023 r. Duda odznaczył Baluch Srebrnym Krzyżem Zasługi za „wybitne zasługi w działalności na rzecz samorządu terytorialnego w Polsce”.

Czytaj też:

Transfery z rządu Morawieckiego do NBP. Pracę dostał kolejny wiceministerCzytaj też:

Czegoś takiego jeszcze nikt nie organizował. Wigilia dla potrzebujących w Sejmie