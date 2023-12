Prokuratura zawiadomiona ws. sytuacji w TVP. Wniosek złożył Marian Banaś

Najwyższa Izba Kontroli, w związku z wynikami przeprowadzonej kontroli „Funkcjonowanie, gospodarka finansowa i wydatkowanie środków przez spółkę Telewizja Polska SA”, złożyła dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 296 § 3 w zw. z 296 § 1 oraz w art. 296 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego – przekazano we wtorkowym komunikacie.

Jak wyjaśniono, osoby odpowiedzialne zajmujące się w spółce sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą, mogły wyrządzić jej szkodę majątkową łącznie w wielkich rozmiarach.

NIK zawiadamia organy ściągania. Chodzi o sytuację w TVP

„Złożone zawiadomienia dotyczą zawierania, w tym pomiędzy określonymi osobami między sobą, oraz rozliczania umów dotyczących działalności m.in. Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI). W wyniku czynności kontrolnych i zgromadzonych dowodów ustalono okoliczności wskazujące na możliwość nadużycia uprawnień oraz niedopełnienia ciążących na odpowiedzialnych osobach obowiązków, co – w ocenie Izby – stanowi podstawę do zawiadomienia organów ścigania” – wskazano w komunikacie.

Informację jako pierwsza podała Rzeczpospolita. Gazeta wskazała, że niegospodarność i działania na szkodę spółki, to część zarzutów zawartych we wniosku NIK do prokuratury.

Marian Banaś już z początkiem października stwierdził, że wyniki kontroli w telewizji publicznej są zatrważające. – Działalność TVP niewiele ma wspólnego z realizacją misji publicznej – powiedział wówczas i dodał, że TVP S.A. powinna być „dobrem wszystkich obywateli, a nie zakładnikiem określonych grup społecznych czy konkretnych partii politycznych”.

NIK prześwietliła TVP. Banaś: Wyniki kontroli są zatrważające

Urzędnicy Najwyższej Izby Kontroli zwrócili w swoim raporcie uwagę na dysproporcje w wynagrodzeniach, w tym wypłacanie pensji wyższych niż te maksymalne określone przez regulamin. Premie te nie obejmowały jednak wszystkich. Niektórzy zatrudnieni w TVP mieli wcale nie otrzymywać wyższych wynagrodzeń, czy wręcz otrzymywać pensję niższą niż minimalna krajowa. Przez to telewizja co roku musiała wypłacać 300 osobom wyrównanie płacy.

Stwierdzono także nieprawidłowości podczas organizacji imprez TVP, w tym Sylwestra Marzeń. Urzędnicy wykazali, że pochłonął on więcej znacznie pieniędzy niż pierwotnie planowano.

W podsumowaniu zarzucano TVP przede wszystkim naruszenie zasad legalności, rzetelności, celowości lub gospodarności. Zdaniem NIK, skala nieprawidłowości, ich wymiar finansowy, jak również charakter, który wskazuje na to, że takie działania mogą się powtórzyć nie pozwala Izbie na wystawienie państwowej stacji pozytywnej oceny w objętym kontrolą zakresie.

„Nieprzestrzeganie przez TVP SA zasad wydawania pieniędzy ma tym większe znaczenie, że jest ona finansowana w głównej mierze ze środków publicznych. W latach 2021-2022 ich udział w przychodach stacji ze sprzedaży wynosił ponad 60 proc”. – wskazano.

