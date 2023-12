Zmiany w „Wiadomościach” TVP. Wiadomo, kiedy zostanie wyemitowane pierwsze nowe wydanie

Posłowie w Sejmie zajmowali się pierwszym czytaniem poselskiego projektu uchwały ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. – To jest zobowiązanie rządu do podjęcia działań, które zakończą ten stan patologii. Po przyjęciu tej uchwały rząd będzie musiał podjąć decyzje, które przygotował – tłumaczył OKO.press Bogdan Zdrojewski z PO.

Nowe „Wiadomości” TVP. Wiadomo, kto poprowadzi pierwsze wydanie

Portal podaje, że pierwsze wydanie nowych „Wiadomości” TVP może zostać wyemitowane już w czwartek. Ma poprowadzić je Marek Czyż, w przeszłości związany z Telewizją Polską. Szefem nowej TVP Info ma być Paweł Moskalewicz. To były redaktor naczelny tygodnika „Forum” wydawanego przez spółdzielnię „Polityka”. To wokół redakcji tygodnika miała zebrać się grupa osób obmyślających kształt i skład osobowy nowych mediów publicznych.

Trwa dyskusja nad tym, w jaki sposób dokonać zmiany w TVP. Jedną z opcji ma być pozostawienie jednej czy dwóch „starych twarzy”. Rozważana jest również zmiana nazw „Wiadomości” TVP, jak i TVP Info. Nowym szefem głównego wydania programu informacyjnego Telewizji Polskiej ma być reporter „Faktów” TVN Paweł Płuska.

Kto znajdzie się w nowej Telewizji Publicznej? Większość załogi zachowa swoje stanowiska

Łącznie do nowego TVP miało udać się zakontraktować kilkadziesiąt osób. Mają to być dawni dziennikarze i dziennikarki telewizji publicznej oraz osoby pracujące w Polsacie i Superstacji. Do TVP mają także dołączyć osoby, które pracowały w lokalnych ośrodkach przed przejęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Swoje stanowiska ma zachować za to większość 200-osobowej załogi – chodzi o zaplecze techniczne i część wydawców.

Czytaj też:

TVP nie transmitowało konferencji Tuska. Pojawił się tylko biały napisCzytaj też:

Szykuje się rewolucja w TVP. Projekt uchwały trafił do Sejmu