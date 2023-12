Zarząd PAP reaguje na planowane zmiany. Zapewniono o „niezależności politycznej”

Posłowie zajmują się we wtorek poselskim projektem uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. W czasie ożywionej debaty na sali obrad, Kancelaria Prezydenta poinformowała o liście, jaki do marszałka izby niższej skierowała głowa państwa. „Zgadzam się w stu procentach” – przyznał Szymon Hołownia.

Na stronach Polskiej Agencji Prasowej pojawił się komunikat dotyczący planowanych zmian w mediach publicznych. „Działając w imieniu Polskiej Agencji Prasowej S.A., niniejszym wzywam autorów wyżej wymienionej uchwały do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych Polskiej Agencji Prasowej w postaci dobrego imienia i renomy, poprzez wprowadzanie obywateli w błąd i publikowanie nieprawdziwych oraz niczym niepotwierdzonych informacji na temat rzekomych nieprawidłowości w działaniu Spółki, a w szczególności braku ładu prawnego oraz braku bezstronności i rzetelności” – zaapelowano.

W oświadczeniu zapewniono, że PAP jest „podmiotem niezależnym politycznie”, a „spółka nie prowadzi propagandy i nie wspiera konkretnych partii politycznych”. Jak wskazano, przekaz informacyjny PAP S.A. „stanowi jedynie fakty dotyczące każdego ze środowisk politycznych, społecznych, gospodarczych, ekonomicznych czy kulturowych”.

PAP reaguje na planowane zmiany. Opublikowano komunikat

Zarząd PAP zwraca uwagę, że „uzasadnienie spornego projektu uchwały budzi poważne wątpliwości odnośnie jego podstaw”. „Dokument, który ma stanowić projekt litery prawa został oparty o artykuł prasowy zawierający 52 błędy merytoryczne. Jest to artykuł opublikowany w magazynie Press 11 grudnia 2021 r., na stronie 74, pt. »Polska Agencja Pisowa«” — przekazano.

W piśmie zarządu PAP wymieniono wszystkie 52 „błędy merytoryczne”. Poinformowano, że w związku z przytoczonym artykułem, przeciwko Press sp. z o.o. sp.k. toczy się postępowanie z powództwa cywilnego PAP S.A. w przedmiocie naruszenia dóbr osobistych i zapłaty zadośćuczynienia. Sprawa rozpoznawana jest przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Zarząd PAP wskazał, że „przedmiotowy projekt uchwały Sejmu stanowi naruszenie dóbr osobistych Polskiej Agencji Prasowej z uwagi na rozpowszechnianie i powielanie nieprawdziwych informacji publikowanych mediach”. „W związku z publikacją projektu doszło do naruszenia dobrego imienia i renomy PAP S.A. Prawo do ochrony dóbr osobistych wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Uprawnienie do żądania zaprzestania naruszeń wynika wprost z art. 24 § 1 k.c”. — podano.

Zarząd PAP wydał komunikat: Obraza parlamentu RP

„Należy wskazać, iż informacje zawarte w podstawie i uzasadnieniu projektu uchwały są nieobiektywne i nie odzwierciedlają rzeczywistości. Stanowią gołosłowne zarzuty pod adresem Polskiej Agencji Prasowej, oparte na doniesieniach medialnych Press Sp. z o.o. Sp. k. Jednocześnie, godzą one w dobra osobiste PAP. Przedstawione powyżej okoliczności jednoznacznie wskazują, iż przedmiotowym projektem uchwały zostały naruszone dobre imię, renoma, prestiż i wiarygodność Polskiej Agencji Prasowej. Zostało podważone również zaufanie do PAP potrzebne do prawidłowego jej funkcjonowania. Przedstawiono ją bowiem jako podmiot, który działa prowadzi działania cenzurujące, manipulacyjne i dezinformacyjne” — czytamy w piśmie zarządu PAP.

Oceniono, że „przedstawianie projektu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o materiał prasowy, zawierający nieprawdziwe i niepotwierdzone, stanowi obrazę Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej”.

„Polska Agencja Prasowa S.A. wnosi o skorygowanie projektu uchwały i podanie prawdziwych informacji odnośnie Spółki — w szczególności ilości błędów w artykule, na którym opiera się uzasadnienie projektu dotyczące Polskiej Agencji Prasowej S.A”. — podsumowano.

