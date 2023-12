Andrzej Duda z nowym listem do Szymona Hołowni. „Teza jest nieprawdziwa”

Andrzej Duda wysłał do Szymona Hołowni pismo ws. mediów publicznych. Chwilę później Kancelaria Prezydenta poinformowała o kolejnym liście głowy państwa do marszałka Sejmu. Tym razem chodziło o Krajową Radę Sądownictwa. „Nie ulega wątpliwości, że większość parlamentarna ma mandat, pochodzący z woli narodu, do wprowadzenia zmian w systemie prawnym” – zaczął na wstępie Duda.

„Podtrzymuję swoje publiczne deklaracje, dotyczące otwartości na dialog i współpracę w najważniejszych dla Polski sprawach, w tym zapewnieniu rzetelnego i sprawnego działania konstytucyjnych organów. Proponowane zmiany muszą się mieścić w granicach wyznaczonych przez Konstytucję, zarówno co do trybu wprowadzania, jak i zgodności materii z postanowieniami Ustawy Zasadniczej” – brzmi fragment pisma.

Drugie pismo Andrzeja Dudy do Szymona Hołowni. „Nigdy nie wyrażę zgody”

Duda zapewnił, że „nigdy nie wyrazi zgody na podważanie statusu sędziów”, których powołał jako prezydent. Podkreślił, że to jego prerogatywa i sędziowie są nieusuwalni. Następnie Duda odniósł się do poszczególnych tez w projekcie uchwały. Wskazał, że ustrój, zakres działania i tryb pracy KRS oraz sposoby jej członków określa ustawa. Głowa państwa przypomniała, że kwestię dopuszczalności wyboru sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa badał Trybunał Konstytucyjny.

W związku z tym Duda za nieprawdziwą uznał tezę, że wybór członków KRS nastąpił z rażącym naruszeniem Konstytucji. Prezydent podkreślił też, że w projekcie uchwały pominięto szereg orzeczeń TK, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy Trybunału Sprawiedliwości UE, których treść jest sprzeczna z tezami zawartymi w projekcie uchwały.

Prezydent o projekcie uchwały ws. KRS

„Reasumując, zapowiadane zmiany prawa muszą uwzględniać konstytucyjne zasady, w szczególności dotyczące: powoływania sędziów z gwarancją nieusuwalności, stanowienia prawa i uwzględnieniem prymatu Konstytucji, gwarancji procesowych dla uczestników postępowań oraz poszanowania konstytucyjnych kadencji organów” – czytamy na końcu listu.

Czytaj też:

Hołownia odpowiedział na zaczepkę Biedronia. „Radzę, by spuścił z tonu”Czytaj też:

List do Andrzeja Dudy ws. in vitro. Rzecznik KEP o „produkcji dzieci”