Zamach na „wolne media” i czarne paski. Tak TVP relacjonowało protest PiS

W środę 19 grudnia tuż po godzinie 22 posłowie przegłosowali uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych, oraz Polskiej Agencji Prasowej. Za przyjęciem projektu uchwały było 244, przeciw 84, przy 16 głosach wstrzymujących się. Głosowanie zostało zbojkotowane przez parlamentarzystów PiS.

Protest PiS w „obronie wolnych mediów”

Politycy z partii Jarosława Kaczyńskiego pojawili się natomiast w siedzibach TVP przy Woronicza oraz plac Powstańców. Na zdjęciach widać m.in. Ryszarda Terleckiego, Marka Suskiego czy Mariusza Błaszczaka, a także Mateusza Morawieckiego i Waldemara Budę. Do prezesa PiS oraz innych polityków partii dołączył prezes TVP Mateusz Matyszkowicz.

— W każdej demokracji muszą być silne media antyrządowe. Tak się składa, że w Polsce to są media publiczne i to się w najbliższej perspektywie nie zmieni. W związku z tym musimy tych mediów bronić, właśnie dlatego, że bronimy demokracji, bronimy prawa obywateli do dostępu do informacji — przekonywał prezes PiS. — To jest operacja, która w połączeniu z działalnością innych organów powoływanych przez naszych przeciwników ma doprowadzić do naszego politycznego unicestwienia – dodawał.

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że politycy PiS będą dyżurować po 10 osób w siedzibach TVP.

Tak TVP relacjonowało protest PiS

Na protesty w obronie „wolnych mediów” zareagowała również sama telewizja publiczna. W ramach sprzeciwu wobec uchwały Sejmu zmieniono kolor paska informacyjnego z czerwonego na czarny. Widzowie mogli zobaczyć na paskach hasła: „Zamach »koalicji 8 gwiazdek« na media publiczne” czy też „»Koalicja 8 gwiazdek« próbuje przejąć bezprawnie Telewizję Polską, Polskie Radio i PAP".

Ponadto zdecydowano się na zmianę ramówki – na TVP1 pokazano programy emitowane przez TVP Info. Przez chwilę nie wyłączono napisów z filmu, więc przy wypowiedziach polityków PiS pojawiały się słowa o „odsieczy kawalerii i kłamstwach”.

