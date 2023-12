- Wielka kompromitacja wymiaru sprawiedliwości. Ten wyrok, którego nie uznajemy, nie daj podstaw do wygaszenia nam mandatów. Jest godny pogardy - mówi Mariusz Kamiński w Sejmie na temat wyroku skazującego go na karę więzienia.

- To wyrok godny pogardy wpisujący się politycznie w to, co dzieje się teraz w kraju. Nie przyjmujemy go do wiadomości, to jest kompromitacja wymiaru sprawiedliwości - dodaje.

Wkrótce więcej informacji