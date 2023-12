Monika Pawłowska za Mariusza Kamińskiego. Szykuje się powrót byłej posłanki Lewicy do Sejmu

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik jako były szef CBA i jego zastępca zostali skazani prawomocnym orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. W związku z tym obaj prawdopodobnie stracą mandaty poselskie, a na ich miejsce wejdą politycy z kolejnych miejsc na listach wyborczych.

Monika Pawłowska za Mariusza Kamińskiego?

Szybko zauważono, że na mandat po Kamińskim może liczyć Monika Pawłowska, była posłanka Lewicy. Została ona zapamiętana jako osoba o zmiennych poglądach, która nie miała problemu by z lewej strony sceny politycznej przejść najpierw do centro-prawicowego Porozumienia Jarosława Gowina, a następnie już do prawicowego Prawa i Sprawiedliwości.

Pawłowska kandydowała do Sejmu z czwartego miejsca w okręgu chełmskim, jednak osiągnęła dopiero ósmy wynik. Tymczasem miejsc „biorących” było tam 7, co oznaczało koniec jej nadziei na miejsce w polskim parlamencie. Teraz nadzieje te odżyją, w związku z niepewną sytuacją Mariusza Kamińskiego.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik skazani

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał na karę dwóch lat pozbawienia wolności byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Taki sam wyrok usłyszał Maciej Wąsik. Na karę roku więzienia skazano dwóch pozostałych byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ponieważ wyrok stołecznego sądu jest prawomocny, obaj politycy PiS stracą swoje poselskie mandaty. Wyroki dotyczą działań operacyjnych w tzw. aferze gruntowej.

Afera gruntowa. Byli szefowie CBA dopuścili się nadużyć

W marcu 2015 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał w I instancji byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika (ówczesnego zastępcę Kamińskiego w CBA) na 3 lata więzienia, m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA, a także fałszowanie dokumentów. Kamiński i Wąsik dostali też 10-letni zakaz zajmowania stanowisk.

Sąd Okręgowy w Warszawie nie zdążył zbadać apelacji złożonych przez skazanych, ponieważ w listopadzie 2015 roku cała czwórka została ułaskawiona przez Andrzeja Dudę.

Decyzja głowy państwa wywołała kontrowersje w środowisku prawników. Zdaniem części z nich, ułaskawić można tylko osobę prawomocnie skazaną. Umorzenie postępowania przez Sąd Okręgowy w Warszawie z uwagi na zastosowanie prawa łaski zostało zaskarżone. Oskarżyciele posiłkowi w procesie przeciwko byłym szefom CBA wnieśli kasację do Sądu Najwyższego.

