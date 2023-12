Hołownia starł się z Suskim: Proszę mi mówić „panie generale” albo „panie Wojciechu”

Marek Suski wszedł na mównicę i z konstytucją w ręku apelował do Szymona Hołowni. – Do Jaruzelskiego już mnie pan porównał, czekam, aż porówna mnie pan do Hitlera, mógłby pan? – zwrócił się do niego marszałek Sejmu.

W środę Sejm ma zajmować się projektem uchwały ws. KRS. W pewnym momencie na mównicę wszedł Marek Suski i zwracając się do marszałka izby niższej parlamentu przypomniał, że Szymon Hołownia składał przysięgę, że „będzie bronił porządku prawnego w Polsce”. – Dzisiaj on jest łamany. Są napady na media publiczne i pan jest zobowiązany przerwać posiedzenie. Polska została poturbowana – powiedział poseł PiS. Wcześniej sejmowa większość zdecydowała w głosowaniu, że będzie kontynuować obrady bez przerwy. – Zachowuje się pan jak marszałek Sejmu w PRL – kontynuował Suski. Szymon Hołownia stwierdził, że ten może go obrażać dowolnym słowami. – Nie rusza mnie to. Do Jaruzelskiego już mnie pan porównał, czekam, aż porówna mnie pan do Hitlera, mógłby pan? Dziękuję bardzo, proszę mi mówić: panie generale albo panie Wojciechu. Proszę zająć miejsce, opuścić mównicę – powiedział. Wkrótce więcej informacji