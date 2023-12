Prezydent spotkał się z Kamińskim i Wąsikiem. „Ułaskawienie pozostaje w mocy prawnej”

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim, które zorganizowano na zaproszenie głowy państwa dobiegło końca. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda spotkał się w środę z Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskimi. Były szef CBA oraz polityk PiS zostali skazani w środę na dwa lata pozbawienia wolności. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał ich za winnych licznych przestępstw w tzw. aferze gruntowej.

O efektach rozmów poinformowano po godzin 19. „Ułaskawienie z 2015 roku zostało wykonane zgodnie z prawem, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny i pozostaje w mocy prawnej” – przekazano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Andrzej Duda zabrał głos ws. wyroku dla Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego

Wcześniej były szef CBA komentował wyrok podczas konferencji prasowej w Sejmie. – To, co się tam wydarzyło, nie było żadnym procesem, to było kompletne bezprawie, a efekt końcowy jest wielką kompromitacją wymiaru sprawiedliwości – ocenił. Z kolei minister sprawiedliwości Adam Bodnar przekonywał, że „sprawiedliwość dosięgnie każdego, kto dopuszcza się łamania norm, przepisów, ustaw, niezależnie od zajmowanych stanowisk czy pełnionych ról społecznych”.

Na mocy dzisiejszego wyroku politycy Prawa i Sprawiedliwości powinni stracić mandat poselski. – Wszystko na to wskazuje, że będę zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów obu panów posłów – powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia, odnosząc się do prawomocnego skazania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Afera gruntowa. Byli szefowie CBA dopuścili się nadużyć

W marcu 2015 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał w I instancji byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika (ówczesnego zastępcę Kamińskiego w CBA) na 3 lata więzienia, m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA, a także fałszowanie dokumentów. Kamiński i Wąsik dostali też 10-letni zakaz zajmowania stanowisk.

Sąd Okręgowy w Warszawie nie zdążył zbadać apelacji złożonych przez skazanych, ponieważ w listopadzie 2015 roku cała czwórka została ułaskawiona przez Andrzeja Dudę.

Decyzja głowy państwa wywołała kontrowersje w środowisku prawników. Zdaniem części z nich, ułaskawić można tylko osobę prawomocnie skazaną. Umorzenie postępowania przez Sąd Okręgowy w Warszawie z uwagi na zastosowanie prawa łaski zostało zaskarżone. Oskarżyciele posiłkowi w procesie przeciwko byłym szefom CBA wnieśli kasację do Sądu Najwyższego.

Postępowanie kasacyjne w SN w tej sprawie zostało jednak zawieszone 1 sierpnia 2017 r. SN uzasadnił wtedy swoją decyzję wszczęciem przez Trybunał Konstytucyjny sprawy sporu kompetencyjnego między SN a prezydentem ws. prawa łaski. Na początku 2023 roku sprawa wróciła na wokandę SN.

