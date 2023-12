Nowy prowadzący „Wiadomości” TVP zabrał głos. „Mają państwo prawo oczekiwać wyjaśnień”

W środę 19 grudnia po godz. 11. wyłączono sygnał TVP Info, a widzowie mogli zobaczyć informację o błędzie. Potem pokazywano sygnał z TVP1. O godz. 19.30 w ramówce telewizyjnej „Jedynki” powinny pojawić się „Wiadomości” TVP. Zamiast tego pojawił się jeden z prowadzących głównego wydania programu informacyjnego Telewizji Polskiej.

Marek Czyż o „Wiadomościach” TVP. „Proponujemy państwu uczciwą umowę”

– Jak państwo z pewnością zauważyli, zaszły pewne zmiany, więc mają państwo prawo oczekiwać wyjaśnień. Żaden polski obywatel, który finansuje działanie telewizji publicznej, nie ma żadnego obowiązku wsłuchiwać się w propagandę, czyjąkolwiek. Każdy polski obywatel ma prawo żądać od nich rzetelnej, profesjonalnej i uczciwej informacji. Dlatego proponujemy państwu, jak sądzę, uczciwą umowę – zaczął na wstępie Marek Czyż.

– Od jutra „Wiadomości” będą prezentowały państwu fotografię świata i dnia, ze wszystkim, co przyniesie. Fotografię, a nie obraz, bo to nie jest to samo. Obraz w tych studiach malowano przez osiem lat – wyłącznie starannie dobranymi barwami – i zapewniam, że to się właśnie kończy. Zamiast propagandowej zupy, chcemy państwu zaproponować czystą wodę – kontynuował.

Jak będą wyglądać nowe „Wiadomości” TVP? „Obiecuję państwu, że to się właśnie od teraz zaczyna”

– Nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków i obiecuję państwu, że to się właśnie od teraz zaczyna. Dziś nie będzie wiadomości, ale jutro podamy państwu informacyjny program Telewizji Polskiej. Niezawodnie o 19.30. Nazywam się Marek Czyż, serdecznie zapraszam – podsumował dziennikarz w przeszłości związany z TVP. Następnie, po bloku reklamowym, znowu emitowano sygnał z TVP1.

