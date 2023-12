Setki policjantów przed budynkiem TVP. „Posłowie są przepychani, zamykani w pomieszczeniach”

Wieczorem 20 grudnia politycy Prawa i Sprawiedliwości ponownie pojawili się przed siedzibą TVP. Wszystko relacjonowali w mediach społecznościowych. „Na miejscu setki policjantów! Posłowie są przepychani, zamykani w pomieszczeniach! Upadek demokracji w Polsce!” – napisał Mariusz Kałużny. W nagraniu dodał, że Jacek Ozdoba został wciągnięty do budynku.

„Chcą nas zdusić swoją propagandą, chcą mieć na Woronicza drugi TVN. Skala medialnych oszustw ze strony Tuska będzie olbrzymia, ale my będziemy pilnować prawdy” – zapewnił Mariusz Błaszczak. Marcin Horała udostępnił film, gdzie podkreślił, że posłowie wraz z Matuszem Morawieckim zostali zablokowani w drzwiach. „Byliśmy popychani i szarpani. To próba uniemożliwienia wykonywania obowiązków poselskich podczas interwencji” – skomentował.

Posłowie PiS z interwencją poselską w TVP

Szymon Szynkowski vel Sek zaznaczył, że „próba uniemożliwienia demokratycznej kontroli poselskiej w TVP okazała się nieudana i politycy weszli do budynku przy ul. Woronicza”. Na kolejnym zdjęciu zamieszczonym przez polityka widać premiera z Łukaszem Schreiberem, którzy w gabinecie prezesa TVP podjęli poselską. „Są pracownicy TVP, a po ‘silnych uzurpatorach’ nie ma tu śladu. Tchórze, którzy nie są gotowi nawet stanąć twarzą w twarz i udzielić wyjaśnień” – zaznaczył.

Horała już w środku relacjonował, że prowadzone są rozmowy z „pracownikami, których próbowano dziś fizycznie usuwać z budynku”. „Niektórzy mają odcięty dostęp do prywatnych rzeczy, dokumentów, kluczy do domu” – podkreślił. Podczas krótkiej relacji z Woronicza powiedział, że to „absolutnie białoruskie standardy”. Horała ujawnił też, że „szuka nowych neo pseudowładz, które gdzieś się ukrywają w budynku”.

Posłowie PiS w budynku TVP. „Pracownicy dzielili się informacjami o nowych porządkach”

Szynkowski vel Sek także wspomniał o „tchórzach”. „Uzurpatorzy zabarykadowali się w jednym z pomieszczeń. Boją się odpowiedzi na pytania w ramach interwencji poselskiej. Tacy to ‘silni ludzie’. Za to pracownicy TVP dzielili się informacjami o ‘nowych porządkach’ w TVP. To poruszające relacje” – podsumował w osobnym wpisie.

