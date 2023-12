Rewolucja w TVP. Andrzej Duda mówi wprost: To bezprawne działania

19 grudnia Sejm przegłosował uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych, oraz Polskiej Agencji Prasowej. Za przyjęciem projektu uchwały było 244, przeciw 84, przy 16 głosach wstrzymujących się. Głosowanie zostało zbojkotowane przez parlamentarzystów PiS.

W ramach protestu przeciwko „zawłaszczaniu wolnych mediów i naruszaniu zasad demokracji”, politycy z partii Jarosława Kaczyńskiego pojawili się w siedzibach TVP przy Woronicza oraz plac Powstańców. — W każdej demokracji muszą być silne media antyrządowe. Tak się składa, że w Polsce to są media publiczne i to się w najbliższej perspektywie nie zmieni. W związku z tym musimy tych mediów bronić, właśnie dlatego, że bronimy demokracji, bronimy prawa obywateli do dostępu do informacji — przekonywał prezes PiS.

Andrzej Duda twardo broni TVP

W obronie TVP stanął także Andrzej Duda. Na antenie Radia Zet prezydent przypomniał, że skierował do premiera list, w którym wezwał premiera do respektowania polskiego porządku prawnego. Prezydent ujawnił, że wczoraj doszło do spotkania z Szymonem Hołownią i Donaldem Tuskiem. Politycy rozmawiali przez około 45 minut przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Jednocześnie Andrzej Duda nie szczędził gorzkich słów odnośnie rewolucji w TVP. – Minister Sienkiewicz w sposób rażący złamał konstytucję. Nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały i te uchwały zdaniem ministra konstytucyjnego zastępują czy też zmieniają ustawy. To są działania bezprawne, to anarchia – komentował prezydent.

Prezydent o anarchii

W ocenie głowy państwa „anarchią jest omijanie obowiązującego prawa w sytuacji, kiedy na gruncie obowiązujących przepisów konstytucji, mając większość w parlamencie, zmiana tego prawa jest w normalny sposób możliwa”.

– Ustawa o Radzie Mediów Narodowych stanowi normę szczegółową, stosowana jest przed postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i jeżeli coś jest nieuregulowane w ustawie, to wtedy stosuje się kodeks spółek handlowych, a akurat ta sprawa powoływania, odwoływania władz w spółkach mediów publicznych, jest szczegółowo uregulowana w ustawie – odparł prezydent pytany o argumentację, według której działania ministra kultury, który powołał nowy zarząd TVP, były możliwe w oparciu o kodeks spółek handlowych.

