W tym sondażu Rafał Trzaskowski zdeklasował rywali. Ma jednak groźnego rywala

W najnowszym sondażu Research Partner przeprowadzonym na panelu Ariadna wzięto pod lupę popularność polityków, którzy mogliby wystartować w wyborach prezydenckich w 2025 roku.

Właściwe badanie poprzedziło pytanie o udział w poprzednich wyborach prezydenckich oraz o to, na kogo respondent głosował – na dzisiejszą głowę państwa Andrzeja Dudę czy obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

W zależności od tego, kogo wskazał ankietowany, została mu przedstawiona lista potencjalnych kandydatów – w przypadku głosujących na Andrzeja Dudę ze Zjednoczonej Prawicy, a w przypadku osób wybierających Rafała Trzaskowskiego – z szeroko rozumianej opozycji. Tym razem najsłabsi w poprzednim rankingu Zbigniew Ziobro i Małgorzata Kidawa-Błońska zostali zastąpieni nowymi kandydaturami, czyli Przemysławem Czarnkiem i Adrianem Zandbergiem.

Dobre wieści dla Mateusza Morawieckiego

Największą popularnością wśród głosujących w 2020 roku na Andrzeja Dudę cieszy się wciąż Mateusz Morawiecki. Pomimo nieudanej misji tworzenia rządu jego popularność wzrosła – na byłego premiera zagłosowałoby 30,5 proc. badanych (+4,1 p.p. w stosunku do poprzedniego pomiaru).

Maleje popularność prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, którego na tym stanowisku widziałoby już tylko 6,3 proc. ankietowanych (spadek o 7,3 p.p.). Pomimo niższego wyniku w stosunku do pomiaru wrześniowego, dużą popularnością wśród prawicowego elektoratu cieszy się Małgorzata Wassermann, która mogłaby liczyć na 7,7 proc. głosów (-0,7 p.p.).

Warto zauważyć, że Przemysław Czarnek notowany w tym badaniu po raz pierwszy, osiągnął wynik 6,6 proc., co czyni go politykiem bardziej popularnym od byłej premier Beaty Szydło czy marszałek sejmu Elżbiety Witek. O 4,1 p.p. zmalał odsetek respondentów, którzy nie udzieliliby poparcia żadnej osobie z zamieszczonej listy kandydatów, ale wciąż kształtuje się on na bardzo wysokim poziomie (30,0 proc.).

Rafał Trzaskowski zdeklasował rywali

Wśród głosujących w 2020 roku na Rafała Trzaskowskiego ponownie najczęściej wskazywanym kandydatem jest ponownie on sam. Na obecnego Prezydenta Warszawy zagłosowałoby 46,9 proc. ankietowanych z tej grupy (poprzednio 4,7 p.p. więcej).

Premier Donald Tusk, na którego zagłosowałoby 10,0 proc., utracił dużą część poparcia (spadek o 6,6 p.p.) na rzecz marszałka Szymona Hołowni, największego wygranego wyborów parlamentarnych. Jego wynik poprawił się i wzrósł z 9,8 proc. do 26,3 proc. poparcia (+16,5 p.p.). Pozostali kandydaci znowu zanotowali poparcie poniżej 4 proc.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 15-18.12.2023, na ogólnopolskiej próbie 1081 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

