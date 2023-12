Polski Kościół w historycznym kryzysie. „Przed nami scenariusz irlandzki“

Kościół w Polsce wchodzi w nowy rok podzielony i poturbowany. Prezydent podpisał ustawę o in vitro, chociaż przestrzegał go przed tym abp Gądecki. Możliwość błogosławienia parom LGBT, na którą zezwolił papież Franciszek, część duchownych uznała za drogę do schizmy. Ograniczanie lekcji religii w szkołach to formalność, bo uczniowie po prostu przestają na nie chodzić. Co dalej?

Francuska profesor Chantal Delsol w książce pt. „Koniec świata chrześcijańskiego“ postawiła niedawno następującą tezę, definiującą ducha naszych czasów: „Wszystkie prawa społeczne przegłosowane w krajach zachodnich od końca XX wieku odzwierciedlają radykalną zmianę paradygmatu – koniec modelu chrześcijańskiego i zastąpienie go czymś innym, co należy zdefiniować. Mamy do czynienia z naprawdę epokowym zerwaniem, ważniejszym niż dokonane wcześniej zastąpienie monarchii przez republikę”. Jej zdaniem, choć nie sama religia, to jej społeczno-kulturowa powłoka zaczyna obumierać. Być może nieuchronnie i nieodwracalnie. Gdyby pod tym kątem przyjrzeć się Polsce, okazuje się, że jesteśmy być może najjaskrawszym przykładem tego zjawiska.