Marszałek Sejmu podjął decyzję ws. Wąsika i Kamińskiego. Mandaty posłów PiS wygasły

Ruch Hołowni to tylko formalność, bo marszałek Sejmu zapowiadał swoją decyzję już wcześniej. Przekonywał, że nie ma w tym temacie wątpliwości. Dlatego dzień wcześniej głowa państwa skierowała do marszałka Sejmu list, w którym podkreślono, że nie ma podstaw do wygaśnięcia mandatów Kamińskiego i Wąsika, gdyż zastosowany wobec nich akt łaski pozostaje w mocy.

Prezydent tłumaczy, że zgodnie z konstytucją stosowanie ułaskawienia jest jego wyłączną prerogatywą, a polskim porządku prawnym nie istnieje tryb, który pozwala kontrolować poszczególne akty łaski. Przypomniał, że wątpliwości w sprawie Kamińskiego i Wąsika zostały ostatecznie rozstrzygnięte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł 17 lipca 2018 r.

Szymon Hołownia wydał postanowienia ws. mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Ta argumentacja nie przekonała Szymona Hołowni, który wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Jak zapewniła Kancelaria Sejmu, odpowiednia korespondencja została również wysłana do prezydenta Andrzeja Dudy.

Także w czwartek wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie do aresztu, zgodny z nowymi przepisami kodeksu karnego wykonawczego uchwalonymi przez PiS, złożył Roman Giertych. „Czekamy na zatrzymanie byłych posłów PiS” – podkreślił mecenas.

Afera gruntowa. Zapadł prawomocny wyrok

Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik zostali uznani za winnych dopuszczenia się nadużyć w trakcie nadzorowania operacji specjalnej ws. afery gruntowej, czyli odrolnienia ziemi za łapówkę. Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie skazał ich na dwa lata pozbawienia wolności i orzekł wobec nich pięcioletni zakaz zajmowania stanowisk publicznych.

Pierwszy skazujący wyrok w tej sprawie politycy usłyszeli w 2015 roku. Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście orzekł wobec nich karę trzech lat więzienia i dziesięciu lat zakazu zajmowania stanowisk publicznych. Wówczas nie rozpatrzono jednak ich apelacji, ponieważ wcześniej zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę.

