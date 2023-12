Zwrot ws. TVP. Pojawił się wniosek o odmowę dokonania wpisu do KRS

„Wysłałem do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o odmowę dokonania wpisu do KRS osób bezprawnie powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do władz spółek Telewizja Polska SA, Polskie Radio SA i Polska Agencja Prasowa” – napisał Maciej Świrski. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji załączył zdjęcie wniosku w mediach społecznościowych.

Wkrótce więcej informacji. Tekst aktualizowany

