Zwrot ws. TVP. Pojawił się wniosek o odmowę dokonania wpisu do KRS

„Wysłałem do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o odmowę dokonania wpisu do KRS osób bezprawnie powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do władz spółek Telewizja Polska SA, Polskie Radio SA i Polska Agencja Prasowa” – napisał Maciej Świrski. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji załączył zdjęcie wniosku w mediach społecznościowych.

Przewodniczący KRRiT interweniuje w sprawie zmian w mediach publicznych

Z treści pisma wynika, że w opinii przewodniczącego KRRiT działania ministra kultury wykonującego uprawnienia akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa nastąpiło z „rażącym naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego”. Powołano się tutaj w szczególności na art. 27 ust. 3, art. 28 ust. 1e ustawy o radiofonii i telewizji w związku z art. 2 ust. 1 ustawy o Radzie Mediów Narodowych oraz art. 7 Konstytucji RP.

Jak wyjaśniono, chodzi o odwołanie członków zarządu i rady nadzorczej oraz powołanie nowych członków rady nadzorczych, którzy z kolei – zdaniem autora wniosku – wadliwie i wbrew przepisom prawa powołała nowych członków zarządu.

„Jednocześnie działanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nastąpiło z pogwałceniem postanowienia zabezpieczającego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2023 r., który w sprawie o sygn. K 29/23 do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy zobowiązał Skarb Państwa m.in. do powstrzymania się od dokonywania zmian w składach osobowych organów spółek kapitałowych stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji” – czytamy dalej w piśmie Świrskiego.

