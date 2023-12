Zmiany na szczycie „Wyborczej”. Wiadomo, kto zastąpi Kurskiego

Jarosław Kurski ustępuje po latach ze stanowiska. Choć przymierzano go do TVP, to w redakcji „GW” zostaje. Jego miejsce przypadnie jednak komuś innemu.

Nieco ponad tydzień temu z funkcji pierwszego zastępcy redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, czyli de facto osoby kierującej redakcją, zaskakująco zrezygnował Jarosław Kurski. Stanowisko zajmować będzie do końca roku. „Polska się zmienia. Także „Wyborczej” potrzebna jest zmiana pokoleniowa” – tłumaczył na łamach dziennika. Jarosław Kurski zostaje w redakcji W ostatnich dniach dziennikarz przymierzany był do zostania prezesem TVP. To miejsce zajął jednak Tomasz Sygut, a Jarosław Kurskiego pozostanie w redakcji dziennika jako Senior Editor. Nadal pozostaje również w Radzie Redakcji Gazety Wyborczej, która dzisiaj wybrała jego następcę, a on sam przekazał tę informację. „Zgodnie z obietnicą spieszę Państwa poinformować, że wybraliśmy mojego następcę, owego „pierwszego pośród równych” w redakcji „Gazety Wyborczej”. Będzie nim Roman Imielski, jeden z moich dotychczasowych zastępców” – przekazał dziennikarz. Nowy pierwszy zastępca redaktora naczelnego obejmie funkcję 1 stycznia 2024 r. Awans Romana Imielskiego Roman Imielski już wcześniej pełnił ważne funkcje w redakcji. Od 2019 roku jest zastępcą redaktora naczelnego i szefem działu politycznego „Gazety Wyborczej". Z dziennikiem związany jest od czasów studenckich, kiedy w 1995 roku rozpoczął pracę w jego katowickim oddziale. W 2001 roku Imielski przeniósł się do Warszawy, gdzie został wiceszefem działu sportowego i szefem lokalnych reporterów. Następnie w 2007 roku został on wiceszefem, a w późniejszym czasie szefem działu zagranicznego. Przez lata pełnił funkcję sekretarza redakcji. „Zastępcami redaktora naczelnego nadal będą Aleksandra Sobczak i Bartosz T. Wieliński, którzy wraz z Romanem będą kierowali redakcją. Dotychczasowy zastępca redaktora naczelnego Mikołaj Chrzan będzie członkiem zarządu nowej spółki Gazeta Wyborcza” – przekazał dziennik. Czytaj też:

