Skandal w Sejmie. Mariusz Kamiński pokazał w stronę posłów obraźliwy gest

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika – poinformowała w czwartek Kancelaria Sejmu. Później przekazano tę informację na sali obrad, gdzie znajdowali się skazani posłowie PiS.

– Po dostarczeniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyroku sądu ws. posłów Kamińskiego i Wąsika, podpisałem postanowienie o wygaszeniu ich mandatów, dołączając do niego list proszący o powstrzymanie się panów posłów od obowiązków związanych z wykonywaniem mandatu posła. Jednocześnie, mając świadomość tego, że przysługuje obu panom procedura odwoławcza do Sądu Najwyższego, wstrzymałem się z podejmowaniem wszelkich kolejnych działań do czasu zakończenia procedury odwoławczej – poinformował Szymon Hołownia.

Mariusz Kamiński na sali obrad Sejmu. Pokazał skandaliczny gest

Marszałek Sejmu wskazał, że z informacji, które do niego dotarły wynika, że posłowie PiS złożą takie zażalenia. – Za 10 dni powinniśmy mieć decyzję Sądu Najwyższego w tej sprawie, pozwalającą nam podjąć kolejne decyzje. Z przykrością muszę odnotować, że nie odnieśli się panowie pozytywnie do treści mojego listu, natomiast wszystko jest zgodne z prawem – dodał.

W pewnym momencie, gdy część parlamentarzystów krzyczała „do więzienia”, Marusz Kamiński wstał z ławy sejmowej i z uśmiechem na twarzy wykonał tzw. gest Kozakiewicza. Nagranie momentalnie obiegło media społecznościowe.

Wcześniej tego dnia wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie do aresztu – „zgodny z nowymi przepisami kodeksu karnego wykonawczego uchwalonymi przez PiS” – złożył Roman Giertych. „Czekamy na zatrzymanie byłych posłów PiS” – podkreślił mecenas.

Afera gruntowa. Zapadł prawomocny wyrok

Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik zostali uznani za winnych dopuszczenia się nadużyć w trakcie nadzorowania operacji specjalnej ws. afery gruntowej, czyli odrolnienia ziemi za łapówkę. Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie skazał ich na dwa lata pozbawienia wolności i orzekł wobec nich pięcioletni zakaz zajmowania stanowisk publicznych.

Pierwszy skazujący wyrok w tej sprawie politycy usłyszeli w 2015 roku. Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście orzekł wobec nich karę trzech lat więzienia i dziesięciu lat zakazu zajmowania stanowisk publicznych. Wówczas nie rozpatrzono jednak ich apelacji, ponieważ wcześniej zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę.

