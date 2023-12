Tym politykom najbardziej ufają Polacy. Dramatyczny wynik Zbigniewa Ziobry

Onet postanowił sprawdzić, który polityk cieszy się obecnie największym zaufaniem Polaków. W sondażu przeprowadzonym przez pracownię IBRiS po raz drugi na czele rankingu znalazł się Szymon Hołownia. Marszałkowi Sejmu ufa 45,6 proc. badanych (30,5 proc. zdecydowanie, 15,1 proc. raczej). W porównaniu do poprzedniego badania jest to spadek o 3,4 pkt proc.

Na drugim miejscu uplasował się Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremierowi ufa 43,8 proc. badanych (15,6 proc. zdecydowanie, 28,1 proc. raczej). To wzrost o 1,4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu.

Podium zamyka Rafał Trzaskowski. Zaufanie do prezydenta Warszawy zadeklarowało w tym miesiącu 43,3 proc. osób (19,9 proc. zdecydowanie, 23,4 proc. raczej). To mniej o 3,7 pkt proc. w porównaniu do ubiegłego miesiąca.

Pierwszy z polityków z obozu Zjednoczonej Prawicy, który pojawił się w sondażu, to Andrzej Duda. Prezydent uplasował się na czwartej pozycji zdobywając zaufanie 38,7 proc. osób. To mniej o 0,3 pkt proc. niż miesiąc wcześniej.

Gorszy wynik odnotował Donald Tusk. Premierowi ufa 37,5 proc. ankietowanych. To mniej o 5,5 pkt proc. w porównaniu do listopada.

W pierwszej dziesiątce znaleźli się także: Włodzimierz Czarzasty — 32 proc., Robert Biedroń — 32 proc., Małgorzata Kidawa-Błońska — 31 proc., Mateusz Morawiecki — 30,1 proc. oraz Piotr Zgorzelski — 29,7 proc.

Na szczycie niechlubnego rankingu polityków, którzy wzbudzają największą nieufność Polaków, znaleźli się Zbigniew Ziobro (70,2 proc.), Jarosław Kaczyński (66,1 proc.) i Krzysztof Bosak (57,1 proc.). Ponad połowa badanych nie ma zaufania do Mateusza Morawieckiego (53 proc.) i Sławomira Mentzena (51,4 proc.).

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 16-17 grudnia 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).