Kolejne samotne święta Ukrainy, prezydent Duda w centrum chaosu i ważny dokument Watykanu. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Kolejne samotne święta Ukrainy”. Ukraina sygnalizuje zbliżanie się do Zachodu, przy jednoczesnym powolnym rozwodzie ze Wschodem. To uwypukli smutne położenie naszego sąsiada, bo kto lubi być sam w święta? Korespondencja Karoliny Bacy-Pogorzelskiej.

„Armie w rozsypce”. Nie ma w tej chwili w Europie żadnego państwa, które swoim potencjałem militarnym może wykazać się kompleksowymi zdolnościami do udziału w obronie chociażby Przybałtyki, najwrażliwszego na rosyjskie agresje miejsca w strukturze NATO – ostrzega gen. Waldemar Skrzypczak.

„Prezydent w samym środku chaosu”. Po środowych wydarzeniach w TVP widać, że w Polsce uformowały się dwa obozy uznające inne zasady prawne. Żaden nie szanuje działań drugiego, nazywając je bezprawiem. A w samym środku tego chaosu tkwi głowa państwa – komentuje Eliza Olczyk.

„Jeszcze daleko do wyborów prezydenckich”. – Scenariuszem idealnym byłoby to, że strona koalicyjna będzie mieć jednego kandydata na prezydenta, który będzie się bił z kandydatem PiS – mówi Elizie Olczyk Michał Kobosko.

„Jako koalicjant musimy mieć swobodę”. Posłanka partii Razem Daria Gosek-Popiołek rozmawia z Marcinem Makowskim o uroczystościach religijnych, swoim zaangażowaniu w wybory prezydenckie w Krakowie i o wybryku Grzegorza Brauna.

„Zaufanie to słowo-klucz”. – Kościół ma kształtować sumienia, ale nie może decydować o parach, czy mogą mieć dzieci. – mówiAgnieszce Szczepańskiej-Niesłuchowskiej Hanna Gronkiewicz-Waltz, a propos ustawy o finansowaniu in vitro.

„Ważny dokument Watykanu, o którym milczą polscy biskupi”. Nowa deklaracja potwierdza zgodę Watykanu na błogosławienie par jednopłciowych i osób w sytuacji nieregularnej. To krok zbliżający wobec osób LGBTQ+ a także rozwiedzionych – pisze Tomasz P. Terlikowski.

„Jak żyć w kryzysie”. – To, do jakiego stanu doprowadziliśmy Ziemię, jest tylko naszą winą – dr hab. Paulina Polko, współautorka książki „RozGROMić kryzys”, apeluje w wywiadzie Krystyny Romanowskiej m.in. o konsumpcyjny umiar.

„Wigilia w środku wojny teatralnej”. Los dyrektorki Teatru Dramatycznego w Warszawie wydaje się już przesądzony. A Monika Strzępka zaprasza zespół Dramatycznego na wigilijne spotkanie – pisze Krystyna Romanowska.

„Życie po telewizji”. – Podziw innych karmił mnie i dawał mi to złudne poczucie, że jest we mnie element wartościowy – Anna Wendzikowska, dziennikarka i prezenterka opowiada Wiktorowi Krajewskiemu o telewizyjnym zawrocie głowy.

„Diagnoza nie do przyjęcia”. Istnieje specyficzna grupie mężczyzn z zaburzeniami erekcji, dla których stwierdzenie, że przyczyną zaburzenia są czynniki psychogenne, jest nie do przyjęcia. To nie jest mała grupa – pisze prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

„Traktory pod Bramą Brandenburską”. Próby ratowania niemieckiej dziury budżetowej skończyły się uderzeniem w portfele rolników i tych Niemców, którzy opalają domy gazem. A skrajna prawica się cieszy. Więcej w tekście Jakuba Mielnika.

„To miało być najwyżej pół roku życia”. O sile życia mówi Katarzynie Pinkosz neurochirurg prof. Stanisław Kwiatkowski, sam chory na rzadką odmianę szpiczaka, ale aktywny zawodowo – operuje dzieci z glejakami, wadami rdzenia kręgowego.

„Nowe świąteczne porządki”. W okolicy świąt jakoś jesteśmy bardziej niż kiedy indziej tolerancyjni dla kiczu i lubimy się wzruszać, ot tak, dla przyjemności wzruszania się. Nic więc dziwnego, że tę naszą słabość wszyscy wykorzystują – pisze Leszek Bugajski.

