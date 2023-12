Kosiniak-Kamysz spotkał się z żołnierzami przy granicy. „Chcę wyrazić wielkie uznanie”

W piątek, 22 grudnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w świątecznym spotkaniu ze służącymi na polsko-białoruskiej granicy żołnierzami Wojska Polskiego. Wydarzenie odbyło się w podlaskiej miejscowości Jaryłówka, położonej w powiecie białostockim.

Jaryłówka. Szef MON spotkał się z żołnierzami

Minister obrony narodowej podkreślił, że służba wojskowa wiąże się z wielką odpowiedzialnością i wymaga odwagi. – Chcę wyrazić wielkie uznanie za to, co robicie dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Bardzo wam za to dziękujemy – zwrócił się do zebranych. Ze względu na okoliczności, w jakich doszło do spotkania, złożył im również życzenia świąteczne.

– Dziś chcę Wam przekazać najlepsze i najserdeczniejsze życzenia na święta Bożego Narodzenia, z wdzięcznością za to, co było dobre w tym roku – rozpoczął przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego. Serdeczności nie ograniczył jednak wyłącznie do obecnych na spotkaniu wojskowych. – Chcę także te życzenia złożyć Waszym Rodzinom, bliskim i wszystkim służbom, z którymi współpracujecie. Te życzenia przekazuję także dla mieszkańców regionu – dodał.

Wojsko Polskie wspiera Straż Graniczną

Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśliło, że żołnierze od ponad dwóch lat wspierają Straż Graniczną w działaniach na rzecz ochrony granicy państwowej. Na początku odpowiadali między innymi za postawienie tymczasowej zapory. Obecnie patrolują odcinki graniczne – zarówno pieszo, jak i w pojazdach – i „uszczelniają granicę” na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej.

W komunikacie resortu obrony narodowej przypomniano także, że działania Straży Granicznej i Wojska Polskiego w obrębie granic prowadzone są nieprzerwanie, również w okresie świątecznym. Mundurowi przez całą dobę monitorują strefy przygraniczne w pobliżu zapory, „nie dopuszczając do nielegalnego jej przekraczania”.

