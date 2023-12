Tusk zniecierpliwiony – zarządził przyspieszenie w rządzie. „Musi sam wszystkiego dopilnowywać”

– Przed wyborami obecni ministrowie zgrywali chojraków, a jak już wygrali wybory, to okazało się, że to zaskoczeni goście. Bali się rozliczeń w TVP i służbach. „Ojej, a jak ktoś pójdzie z tym do sądu" – żalili się do Tuska. Donald nie wytrzymał i uznał, że musi sam wszystkiego dopilnować – mówi nasz informator z okolic obozu rządowego.

Donald Tusk na zarządzie partii przed powołaniem rządu miał powiedzieć politykom, żeby nie zabiegali gremialnie o wejście do jego gabinetu. – Niech się wszyscy nie pchają do rządu, bo będzie na rok – miał rzucić obecny premier. Nowi ministrowie dostali zadania polegające na odwróceniu zmian w instytucjach państwowych, które przez 8 lat robiła Zjednoczona Prawica. – To zadanie dla zderzaków – mówi nasz rozmówca z Platformy. Pierwszy tydzień urzędowania nowych ministrów miał – zdaniem naszego informatora z okolic obozu rządowego – zniecierpliwić premiera.