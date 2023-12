Radna PiS nie zawiodła. Eleonora Szymkowiak wystąpiła na sesji ze skrzydłami anioła

W mediach społecznościowych krąży zapis z posiedzenia rady miasta Zielonej Góry z udziałem m.in. Eleonory Szymkowiak. O radnej zrobiło się głośno w 2017 r., kiedy po raz pierwszy zwrócono uwagę na niecodzienną kreację kobiety, która postanowiła przebrać się za anioła.

Biały strój z futerkiem i ogromne anielskie skrzydła stały się szybko jej znakiem rozpoznawczym. Od tej pory zielonogórscy radni mogą poczuć magię świąt nie tylko za sprawą wigilijnego drzewka i kolorowego oświetlenia. Tak samo było i w tym roku.

Kilka lat temu zdjęcia radnej opublikował na Facebooku mi.in. poseł PO Krzysztof Brejza. W tym roku o dowody obecności Szymkowiak w charakterystycznym przebraniu upominali się internauci. Do końca nie było wiadomo czy radna pojawi się w swoim przebraniu. Szybko się okazało, że i w tym roku nie zawiodła zgromadzonych.

Jednak nie wszystkim ten strój przypadł do gustu. „Szopka w Ratuszu. Radna PiS Eleonora Szymkowiak przyszła na sesję budżetową Rady Miasta w Zielonej Górze w stroju anioła, z aureolą nad głową i ogromnymi skrzydłami... To nie żart, to stan umysłu” – pisał w ubiegłym roku Grzegorz Furgo z Platformy Obywatelskiej. Wówczas Szymkowiak zabrała ze sobą słoik ogórków, co stało się przyczyną wielu żartów powielanych w mediach społecznościowych.

twitter

Radna PiS przebrała się za anioła. Kim jest Eleonora Szymkowiak?

O działalności Szymkowiak przypominają lokalne media. Portal rzg.pl pisze, że radna pomaga niepełnosprawnym, seniorom i potrzebującym i jak co roku przygotowuje setki paczek, przy wsparciu ludzi dobrej woli.

„Jej mieszkanie przed świętami wygląda jak wielki dom Świętego Mikołaja, w którym poszczególne elementy są segregowane i pakowane pieczołowicie do toreb. Jak przyznaje, często robi to do późnej nocy. Mimo, że sama chodzi o kulach, to nie szczędzi pomocy innym. I nie zamierza przestawać” – zapewniają dziennikarze z Zielonej Góry.

Czytaj też:

Chaos na na posiedzeniu komisji śledczej. „Zapytałam, czy mnie straszy”Czytaj też:

Duże zmiany personalne w PiS. Dołączą Bielan i Mejza