Ojciec Tadeusz Rydzyk o zmianach w TVP. „W rzeczywistości to jest przemoc”

Ojciec Tadeusz Rydzyk odniósł się do zmian w TVP. Dyrektor Radia Maryja na początku zabrał głos w trakcie programu „Rozmowy niedokończone” na antenie swojej rozgłośni oraz TV Trwam. – To, że mieliśmy zastrzeżenia do TVP, do niektórych programów, to mówiliśmy o tym, ale żeby zlikwidować i odebrać TVP? Im chodzi o to, żeby zrobić TVN bis. Wszystko zamknąć, a w szczególności media – stwierdził o. Rydzyk.

Dyrektor Radia Maryja w obronie TVP

Toruński redemptorysta komentował sprawę także w „Naszym Dzienniku”. Wywiad zatytułowano „Chcą zniszczyć Polskę”. – Tak działali komuniści w stanie wojennym, ale wtedy dla wszystkich było jasne, że to bezprawie. Teraz słyszę zapowiedzi o miłości, zgodzie, działaniu zgodnie z Konstytucją RP. Piękne słowa, ale w rzeczywistości jest to przemoc – ocenił o. Rydzyk.

– Przejęli media społecznościowe, rozbijali demokrację, nie uznając wyniku wyborów w 2015 roku, potem organizowali „czarne marsze”. To jest robienie rewolucji metodami sprawdzonymi w historii. Tak działali bolszewicy i naziści. Oni też mieli na ustach dobro narodu, ludzi, ale ich prawdziwym celem było wzbudzanie nienawiści jeden do drugiego – kontynuował dyrektor Radia Maryja.

Ojciec Tadeusz Rydzyk z historycznym porównaniem

O. Rydzyk zauważył, że „podobnie działo się w Jugosławii, gdzie poszczególne republiki żyły w pokoju, na wysokim poziomie jak na tamte czasy, jednak doprowadzono do wojny domowej”. Toruński redemptorysta podkreślał, że według opowieści jednego z biskupów „upowszechniono pornografię, antykoncepcję i aborcję, a propaganda skłócała ludzi”.

Zdaniem o. Rydzyka „wrogowie są gotowi doprowadzić w Polsce do drugiej Jugosławii, strasznego konfliktu”. – Widzę wzbudzanie nienawiści, złe emocje, kłamstwa i wulgarny język. A teraz odebrali głos Polakom, przejmując media publiczne – podsumował.

