Poseł PiS wzywa „wolnych Polaków” przed Sejm. „W jedności siła! Pełna mobilizacja”

Były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości zaprasza na protest „wolnych Polaków”. Demonstracja ma odbyć się 11 stycznia 2024 r. przed Sejmem. „Źle się dzieje. Od kilku dni Tusk, Hołownia, Sienkiewicz i ich ekipa dewastują najważniejsze instytucje w kraju, podejmując decyzje nielegalne, wbrew konstytucji i ustawom” – napisał w zapowiedzi manifestacji Rafał Bochenek.

„Gangsterskimi metodami chcą zawłaszczyć i upartyjnić wszystkie obszary naszego życia, odciąć nas od niezależnych informacji, mediów. Wbrew zapowiedziom zgodzili się także na przymusową relokację nielegalnych migrantów. Tylko razem możemy się tej totalnej władzy, której atrybutami są agresja, pogarda i oszustwa przeciwstawić. W jedności siła! Pełna mobilizacja. Do zobaczenia” – podsumował były rzecznik PiS.

PiS murem za TVP i PAP. Dyżurują nawet kilkanaście godzin

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości jeszcze przed przyjęciem przez Sejm poselskiego projektu uchwały ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych pojawili się w siedzibie TVP. Poza tym obecni są także w budynku Polskiej Agencji Prasowej. Poseł PiS Szymon Szynkowski vel Sęk tłumaczył, że „interwencja poselska” trwa, a kilkunastu posłów się zmienia, dyżurując nawet kilkanaście godzin.

– Będziemy tu do momentu, do którego ta interwencja będzie konieczna – zapowiedział polityk PiS. – Niewykluczone, że nawet w święta będziemy pilnować – stwierdził z kolei Kazimierz Smoliński. Dodał, że sam nie będzie mógł być obecny, ale „młodsi posłowie mogą tam być”. — Jesteśmy cały czas, do skutku. Trzeba pokazać, że się nie godziny na tego rodzaju działania. To jest zwykłe bezprawie. Kwestia świąt i Wigilii również wchodzi w grę – podsumował Łukasz Schreiber.

