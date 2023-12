Zmiany ws. TVP budzą „poważne wątpliwości”. Minister sprawiedliwości odpowiada na zarzuty

Helsińska Fundacji Praw Człowieka komentując zmiany w TVP podkreśliła, że „budzą one poważne wątpliwości prawne”, m.in. jeśli chodzi o polską konstytucję, czy standardy Rady Europy. Adam Bodnar w Polsat News odnosząc się do tej opinii zaznaczył, że trzeba zwrócić uwagę na „bardzo szczególny kontekst, w którym się znajdujemy”.

Minister sprawiedliwości broni decyzji rządu ws. TVP. Wymienił m.in. szkodliwe działania wobec LGBT

– Telewizja Polska została oskarżona, że wpływała na poprzednie wybory prezydenckie i obecne parlamentarne, o różne działania, które były szkodzące różnym grupom społecznym – powiedział minister sprawiedliwości. Jako przykład podał osoby LGBT+, sędziów, prokuratorów. – Powstaje pytanie, czy ten, który te facto zarządza, czy sprawuje nadzór nad telewizją publiczną, a jest nim minister kultury i dziedzictwa narodowego, ma się godzić na takie dalsze traktowanie – mówił.

Bodnar odniósł się także do zarzutów HFPC, która powołała się na uchwałę z 1995 r., w której Trybunał Konstytucyjny uznał, że „zastosowanie kodeksu handlowego, które przyznawałoby walnym zgromadzeniom spółek publicznej radiofonii i telewizji uprawnienie do przedterminowego odwoływania członków rad nadzorczych, nie byłaby też możliwa do pogodzenia z wykładnią systemową i wyprowadzaną z ogólnego modelu publicznej radiofonii i telewizji”.

Adam Bodnar: Widziałem opinie prawne ekspertów, że takie działania są absolutnie dopuszczalne

Minister sprawiedliwości ujawnił, że w ostatnim czasie był skupiony na kwestiach związanych z praworządnością, ale z tego, co wie „minister Sienkiewicz na różne sposoby analizował tę kwestię z wybitnymi praktykami”. – Widziałem opinie prawne ekspertów, że takie działania są absolutnie dopuszczalne. Zauważmy też, że sprawa będzie jeszcze rozpatrywana przez sąd rejestrowy, który będzie musiał podjąć odpowiednią decyzję – podkreślił Bodnar.

Były Rzecznik Praw Obywatelskich zaznaczył, że jeśli krajowy sąd rejestrowy nie zgodzi się na te zmiany, to wówczas „trzeba będzie zaakceptować wyrok”. – Trzeba na etapie tego postępowania przedstawić wszystkie możliwe argumenty, aby wskazać, że ta zmiana była dopuszczalna w świetle prawa – zakończył minister sprawiedliwości.

