Ogromne zmiany w TVP. Na wylocie ponad 20 nazwisk, kolejne wielkie powroty

Po przejęciu władzy przez nowy rząd w TVP zaczęły się tam nowe porządki. Odchodzi i przychodzi wiele osób. Według nieoficjalnych ustaleń Wirtualnych Mediów do nowego kanału informacyjnego Telewizji Polskiej, który ma powstać w miejsce TVP Info, ma przejść reporter polityczny Roch Kowalski, który złożył wypowiedzenie i z końcem stycznia 2024 roku pożegna się ze swoim dotychczasowym pracodawcą – RMF FM.

Nowy kanał informacyjny zamiast TVP Info

Kolejnym prowadzącym serwisu „19.30”, który powstał w miejsce „Wiadomości” TVP, zostanie Zbigniew Łuczyński. On również będzie prowadzącym w odnowionym kanale TVP Info. Łuczyński w przeszłości pracował już w Telewizji Polskiej. Na razie nie wiadomo, kiedy ma wystartować nowy kanał informacyjny TVP Info. W Telewizji Polskiej słychać, że może się to stać między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem.



Nowe nazwiska zostały także ujawnione w liście, który nowy prezes TVP Tomasz Sygut wysłał do pracowników stacji. Potwierdzono tam m.in., że wiceszefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej będzie Paweł Moskalewicz. Wicedyrektorem TAI zostanie również Jan Ciszecki. Za „Teleexpress” ma odpowiadać z kolei Danuta Dobrzyńska, który odeszła w połowie marca 2016 roku. Miała wtedy niemal 20 lat pracy w Telewizji Polskiej.

Masowe zwolnienia w Telewizji Polskiej

Zmiany w TVP mają także miejsce w drugą stronę. Według Plotka ze styczniowego grafiku wyleciała m.in. jedna z gwiazd „Pytanie na śniadanie” Małgorzata Opczowska. Informator dodał, że wyleciała też szefowa „PnŚ”.

Według portalu wpolityce.pl lista nazwisk do zwolnienia jest długa. Do związków zawodowych w Telewizji Polskiej trafiła do konsultacji lista dziennikarzy TVP, którzy mają zostać zwolnieni. Znaleźli się na niej reporterzy „Wiadomości”: Jakub Krzyżak, Anna Pawelec i Magdalena Wierzchowska.

Kolejne nazwiska to: Bajor, Warzocha, Jarosiewicz, Sobolewski, Stankiewicz, Piasecka, Pilszyk, Olszak-Tulicka, Ostaszkiewicz, Nowak, Nowina-Konopka, Łyżwiński, Krawiel, Krzykowski, Korab, Koretko, Kapinos-Maszenda, Klarenbach, Hałasik, Helsiner, Gałka, Gołębiewski, Gajownik, Drozd oraz Borkowska.

Czytaj też:

Zmiany ws. TVP budzą „poważne wątpliwości”. Minister sprawiedliwości odpowiada na zarzutyCzytaj też:

Mąż Magdy Mołek dostał posadę w TVP. Wiemy, czy ona też podejmie pracę w stacji