Poseł PiS „poprawił” życzenia od Donalda Tuska. „Nie ma za co”

Donald Tusk nagrał życzenia świąteczne. „Za nami gorące miesiące politycznego przełomu. Przeżyliśmy chyba najbardziej emocjonującą kampanię wyborczą w najnowszej historii Polski. Zmiana, jaka dokonała się w wyborach, to radość i spełnienie nadziei” – zaczął na wstępie premier. Tusk zwrócił się m.in. do tych, „którzy tej zmiany nie chcieli i w których wywołuje niepokój”. Przekonywał, że szanuje ich poglądy i obawy.

Życzenia świąteczne Donalda Tuska. Premier o bezpieczeństwie

– Będę was przekonywał do swoich racji, ale przede wszystkim będę uważnie słuchał tego, co wy mówicie. Moim podstawowym zadaniem jest, żeby każdy i każda z was – bez względu na to, czy jesteście zwolennikami rządu, czy jego zdecydowanymi przeciwnikami – czuli się w Polsce bezpiecznie i u siebie – kontynuował szef rządu.

Tusk zaapelował również o budowanie wspólnoty. – Zacznijmy od świąt. Zostawmy na tych parę pięknych dni politykę i spory. Zobaczmy w nas to, co łączy, i pomyślmy, jakie to ważne móc być razem. Choinka, kolacja wigilijna, opłatek, rozmowy bliskich sobie ludzi to najlepszy czas, aby poczuć się znowu wspólnotą. Wierzę w przyszłość Polaków jako wielkiego, zjednoczonego narodu. Wierzę w polskie odrodzenie – zakończył premier.

Radosław Fogiel atakuje szefa rządu przeróbką nagrania z Joanną Borowiak

Życzenia Tuska „poprawił” Radosław Fogiel. Wykorzystał część nagrania szefa rządu i po jego słowach o bezpieczeństwie wstawił wideo z napaści na posłankę PiS Joannę Borowiak, to czego doszło w siedzibie TVP. Były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości dokleił również film z przepychankami, tym razem niskiej jakości. Na koniec zostawił słowa Tuska: „Prawda, zaufanie i wzajemna życzliwość”. Całość Fogiel okrasił komentarzem „nie ma za co”.

