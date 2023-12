Były premier składa życzenia: Boże Narodzenie to czas, kiedy różnice znikają

„Boże Narodzenie to czas, kiedy różnice znikają, ludzie się do siebie zbliżają – i to daje nam poczucie wspólnoty! Pamiętajmy, że są sprawy większe od nas i ważniejsze od bieżących sporów. To rodzina i miłość. To nasza, wspólna, bezpieczna Polska... więc bądźmy razem! Wesołych Świąt!” – brzmi wpis Mateusza Morawieckiego na Facebooku.

Do wpisu dołączony jest krótki film. Były premier mówi do Polaków: „Święta to przypomnienie, że dobroć jest największą wartością, jaką możemy ofiarować innym każdego dnia. To czas nadziei. Czas przypominający nam wszystkim uniwersalną prawdę, że dobro zawsze pokonuje zło, że są sprawy ważniejsze od bieżących sporów, że są sprawy, które idą z pokolenia na pokolenie w poszukiwaniu dobrych ścieżek i lepszego jutra” – mówi były premier.

– Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkim państwu spokoju, radości, dobroci i uśmiechu i wspaniałego czasu w rodzinnym gronie. Niech nadzieja daje nam sił, by być lepszym każdego dnia – dodaje.

Życzenia od prezesa PiS

Bożonarodzeniowe życzenia złożył także Jarosław Kaczyński. – Chciałbym życzyć wszystkim z Państwa, byście mogli ten świąteczny czas spędzić z rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi. By był to czas refleksji, ale także czas wspólnoty, a tam gdzie jest to potrzebne – odnowienia wspólnoty. By był to moment, w którym jednoczymy się. Jednoczymy się wokół świątecznego stołu, ale jednoczymy się także jako Polacy – życzył prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Tusk wierzy w polskie odrodzenie

Swoje świąteczne życzenia nagrał też Donald Tusk. „Za nami gorące miesiące politycznego przełomu. Przeżyliśmy chyba najbardziej emocjonującą kampanię wyborczą w najnowszej historii Polski. Zmiana, jaka dokonała się w wyborach, to radość i spełnienie nadziei” – zaczął na wstępie premier. Tusk zwrócił się m.in. do tych, „którzy tej zmiany nie chcieli i w których wywołuje niepokój”. Przekonywał, że szanuje ich poglądy i obawy.

– Będę was przekonywał do swoich racji, ale przede wszystkim będę uważnie słuchał tego, co wy mówicie. Moim podstawowym zadaniem jest, żeby każdy i każda z was – bez względu na to, czy jesteście zwolennikami rządu, czy jego zdecydowanymi przeciwnikami – czuli się w Polsce bezpiecznie i u siebie – kontynuował szef rządu.

Tusk zaapelował również o budowanie wspólnoty. – Zacznijmy od świąt. Zostawmy na tych parę pięknych dni politykę i spory. Zobaczmy w nas to, co łączy, i pomyślmy, jakie to ważne móc być razem. Choinka, kolacja wigilijna, opłatek, rozmowy bliskich sobie ludzi to najlepszy czas, aby poczuć się znowu wspólnotą. Wierzę w przyszłość Polaków jako wielkiego, zjednoczonego narodu. Wierzę w polskie odrodzenie – zakończył premier.

