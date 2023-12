Co Jarosław Kaczyński chciałby dostać pod choinkę? Polityk PiS kiedyś dał mu kaczkę

Ryszard Czarnecki jako człowiek bliski Jarosławowi Kaczyńskiemu ujawnił na łamach faktu, że jaki prezent pod choinką chciałby znaleźć prezes PiS. Europoseł na podobny gust co lider Zjednoczonej Prawicy. – Prezes Jarosław Kaczyński jest akurat jednym z tych chyba nie najliczniejszych polityków, którzy wręcz "pożerają" książki. Bardzo dużo czyta. Lubi je otrzymywać i nie odkłada ich na półkę. Tak zawsze było – podkreślił Czarnecki.

– Pamiętam, że kiedyś przywiozłem mu taką bardzo ładną rzeźbioną, drewnianą kaczkę z Korei Południowej. Dałem mu ją wiedząc, że prezes ma poczucie humoru. I rzeczywiście, okazało się, że przyjął ten prezent z dużym uśmiechem. Przez długi czas taka kaczka „siedziała” w jego gabinecie – ujawnił europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Sam Czarnecki przyznaje, że również lubi dostawać książki. Bardzo docenia też, jeśli w ramach prezentu otrzyma krawat lub perfumy.

Życzenia świąteczne Jarosława Kaczyńskiego

Sam Kaczyński w życzeniach świątecznych życzył Polakom, aby „mogli ten świąteczny czas spędzić z rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi”. – By był to czas refleksji, ale także czas wspólnoty, a tam, gdzie jest to potrzebne – odnowienia wspólnoty. By był to moment, w którym się jednoczymy. Jednoczymy się wokół świątecznego stołu, ale jednoczymy się także jako Polacy – podkreślił.

– Zbliża się także Nowy Rok. I tu chciałbym Państwu życzyć, by był to rok dobry, rok rozwoju naszej Ojczyzny, rok pomyślności. I co dzisiaj tak bardzo ważne dla Polski, dla Europy, dla świata – rok pokoju. Byśmy mogli przy końcu tego roku być przekonani, że był to rok dobry – dobry dla wszystkich, dla naszej Ojczyzny, dla Polski, dla naszych sąsiadów – podsumował prezes Prawa i Sprawiedliwości.

