Tragedia w Międzyzdrojach. Pojawiły się nowe informacje

W sobotę w Międzyzdrojach miał miejsce tragiczny wypadek. Samochód osobowy wjechał w pieszych, w wyniku czego zginęły trzy osoby – w tym 7-letnie dziecko. Pozostałe ofiary miały 43- i 44-lata.

7-letnie dziecko zmarło. 12-latka doznała obrażeń nóg

O szczegółach sprawy w rozmowie z Radiem Szczecin informował mł. bryg. Tomasz Kubiak ze szczecińskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Informował, że auto „wjechało w cztery osoby, które poruszały się po ulicy lub chodniku”.

Na miejscu próbowano udzielić pomocy mężczyźnie i dziecku, jednak nie udało się ich uratować. Ponadto jedna z osób „miała obrażenia bezpośrednio prowadzące do śmierci”. W rozmowie z TVN24 Kubiak opisywał, że po przyjechaniu na miejsce służby zobaczyły przerażający widok „porozrzucanych wokół ulicy” ciał.

Ostatnią osobę – 12-letnią dziewczynkę – zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Przetransportowano ją do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie. Doznała obrażeń kończyn dolnych – podaje TVN24.

„Trwa gromadzenie materiału dowodowego”

Wieczorem tego samego dnia mundurowi poinformowali, że mężczyzna, który podejrzewany jest o doprowadzenie do śmiertelnego wypadku, został zatrzymany. Wciąż jednak zbierane były materiały dowodowe, a także „ustalano okoliczności zdarzenia” – podawała Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Śledztwo przejęła potem prokuratura.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Piotr Wieczorkiewicz poinformował, że służby prowadziły czynności pod nadzorem prokuratora do późnych godzin nocnych – podaje TVN24. Pojawili się tam ponownie, by za dnia zabezpieczyć kolejne dowody.

Policjanci zamierzają ustalić, z jaką prędkością poruszał się kierowca. M.in. od tego zależy, jakie zarzuty zostaną mu postawione. Wieczorkiewicz dodaje, że wciąż „trwa gromadzenie materiału dowodowego”, więc dalsze czynności związane z zatrzymanym „zaplanowano na poniedziałek”.

Był trzeźwy. Od 35-latka pobrano próbki krwi do analizy

Zaś rzeczniczka KWP w Szczecinie, podinspektor Alicja Śledziona, podała, że ani zatrzymany, ani ofiary i 12-latka nie są mieszkańcami woj. zachodniopomorskiego. Podejrzany o spowodowanie wypadku ma 35 lat.

Śledziona wyjaśnia, że nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku. Wiadomo, że nie był pod wpływem alkoholu, lecz pobrano do badań jego krew, by sprawdzić, czy feralnego dnia był pod wpływem innych środków.

Czytaj też:

Eufeminów. Nie żyje 43-latek. Podczas awantury padły strzałyCzytaj też:

Nerwowa atmosfera w siedzibie PAP. „Ochroniarze nie mogą skorzystać z toalety”