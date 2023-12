Orędzie abp. Gądeckiego. Apelował o modlitwę za Ukrainę. Mówił o rodzinie Ulmów

Orędzie emitowane było wieczorem 24 grudnia przez Telewizję Polską, na 1. kanale.

„Budowanie szopek ma sens”

Arcybiskup pozdrowił rodaków w kraju i za granicą. Zwrócił uwagę na franciszkanów z Poznania, u których rok do roku konstruowana jest jedna z największych szopek w całej Europie. Stawiana jest w klasztorze przy pl. Bernardyńskim. Składa się na nią kilkaset figur – są tam także ruchome elementy – opisuje dziennik „Głos Wielkopolski”. Tradycję tę zaczął św. Franciszek w Greccio we Włoszech. Franciszkanie, którzy poszli jego śladem, angażują się w to zadanie od lat 50. XX w. – czytamy.

Abp Gądecki zauważył, że „budowanie szopek ma sens”, istotna jest też „troska o stół świąteczny” i pielęgnowanie tradycji „przekazywanych z pokolenia na pokolenie” – cytuje hierarchę Katolicka Agencja Informacyjna. Dodał jednak, że bez wiary to wszystko jest jedynie „pustym znakiem”.

Powiedział również, że w Boże Narodzenie „dobitnie wybrzmiewa głos dla życia”. Wymieniał, że trzeba chronić szczególnie to, które jest „słabe, zagrożone i wymaga troski”.

„Ofiara rodziny Ulmów zwróciła naszą uwagę”

Pojawił się też wątek beatyfikowanej We Wrześniu Rodziny Ulmów W Markowej. Chodzi o Józefa i Wiktorię i ich siedmioro dzieci, zamordowanych przez Niemców pod koniec marca 1944 roku. Ukrywali oni Żydów. — Ofiara rodziny Ulmów zwróciła naszą uwagę w tym roku, że nawet w otchłani zła można wybrać drogę dobrego Samarytanina, który idzie z pomocą zranionemu człowiekowi, ryzykując wszystko. Dowodząc, że miarą miłości jest miłość bez miary — podkreślił.

Kościelny hierarcha widzi też potrzebę „otwarcia serca” na chorych, samotnych, opuszczonych i bezdomnych. Wymienił też m.in. uchodźców. – Wcielony Syn Boży uczy nas ludzkiej wrażliwości – zauważył. Podkreślił także potrzebę dążenia świata do pokoju. Zauważył, że Chrystus przyszedł, aby „zjednoczyć” ludzi w „jedną rodzinę”, co dotyczy wszystkich „ras i narodów”.

Gądecki apeluje o modlitwę za Ziemię Świętą i Ukrainę

— Módlmy się za wszystkie narody zranione terroryzmem i wojną, a w szczególności za Ziemię Świętą i Ukrainę, która potrzebuje z naszej strony gorącej modlitwy o sprawiedliwy pokój, a także pomocy materialnej — mówił przewodniczący KEP. Zwrócił się do wiernych z prośbą, by modlitwa „objęła też ciężko obrażających Boga, którzy swoją bezlitosną agresją działają przeciwko człowiekowi”, by pod jej wpływem „uświadomili sobie zło”, które wyrządzają i porzucili „drogę przemocy” i „szukali Bożego przebaczenia”. Podkreślił, że każdy, kto czyni tego rodzaju zło, czyni je Chrystusowi, „który przyjął naszą naturę”.

Na koniec zaapelował, by wierni poszli „pokłonić się” Jezusowi. Następnie złożył Polakom życzenia. — Niech On rozjaśni mroki naszej codzienności, abyśmy — na bolesne i radosne sprawy osobiste i naszej ojczyzny — umieli spojrzeć na sposób Boży, czyli nie bez Boga, ale z Bogiem, bez którego każda ludzka istota marnieje — brzmiały ostatnie słowa orędzia, cytuje eKAI.

