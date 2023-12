Poszukiwania Krzysztofa Dymińskiego. Nowy trop w Poznaniu. „Błagam o pomoc”

Rodzina 16-latka od siedmiu miesięcy nie ustaje w poszukiwaniach. Krzysztof Dymiński wyszedł z domu w Pogroszewie-Kolonii na Mazowszu wczesnym rankiem 27 maja. Choć przez ten czas pojawiło się wiele informacji o możliwy miejscu jego pobytu, dotychczas nie udało się go odnaleźć.

W sprawie od początku jest wiele niejasności. Chłopak umieścił w mediach społecznościowych wpis „dziękuję, żegnajcie”, po czym zniknął. Wcześniej udało się ustalić, że nastolatek wsiadł do autobusu i dotarł do Warszawy, jednak ślad urywa się w okolicach Dworca Gdańskiego i parku Traugutta. W poszukiwania Krzysztofa Dymińskiego zaangażowała się nawet agencja detektywistyczna „Alpha Investigators” z Wielkiej Brytanii. Nawet jej działania nie doprowadziły do przełomu.

Krzysztof Dymiński był widziany w Poznaniu? „Błagam o pomoc”

W czasie świąt pojawiły się jednak nowe doniesienia. Ktoś bardzo podobny do Krzysztofa widziany był w Poznaniu. W związku z tym matka chłopaka opublikowała apel.

„Prosimy o pomoc kierowców mających rejestratory samochodowe jadących w nocy z 21.12 na 22.12 w godzinach 1:30 a 2:30 ul. Pułaskiego w Poznaniu (na odcinku od ul. Księcia Mieszka I w stronę Alei Wielkopolskiej). Pojawiło się zgłoszenie, że widziano tam osobę bardzo podobną do Krzysztofa. Bardzo proszę o kontakt do mnie na priv lub na nr 604944800 lub przez www.dyminski.pl Dziękuję bardzo. Tam nie ma kamer monitoringu, błagam o pomoc” – przekazała matka chłopaka w apelu, który pojawił się na portalu epoznan.pl.

Rysopis Krzysztofa Dymińskiego

Urodzony w 2007 r. Krzysztof Dymiński w dniu zaginięcia był ubrany w granatową bluzę z dużym białym logiem Adidas z przodu, spodnie ciemne oraz buty czarne marki Diesel. Ma ok. 180 cm wzrostu. Ma szczupłą sylwetkę, faliste włosy i nosi aparat na zębach.

Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogą mieć informacje na temat zaginionego. W tym celu najlepiej skontaktować się z Komisariatem w Ożarowie Mazowieckim pod numerem telefonu 47 805 21 86 lub z rodziną pod numerem 604 944 800. Więcej szczegółów można znaleźć na założonej przez bliskich 16-latka stronie dyminski.pl.

