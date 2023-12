Wybuch gazu w budynku na Dolnym Śląsku. Sprawca eksplozji był kompletnie pijany

Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę, 23 grudnia, w miejscowości Sosnówka w powiecie karkonoskim na Dolnym Śląsku.

Sprawca podłączał butlę z gazem do kuchenki

Na czwartym piętrze budynku wielorodzinnego doszło do silnego wybuchu gazu. Wskutek eksplozji zniszczeniu uległa m.in. część dachu. Na miejscu zdarzenia interweniowali policjanci z Karpacza, którzy zatrzymali 43-letniego mężczyznę.

To właśnie on niemal doprowadził do tragedii. Jak wynika z ustaleń stróżów prawa, do wybuchu doszło w trakcie podłączania butli z gazem do kuchenki.

Wskutek wybuchu nikt nie doznał obrażeń

43-latek był kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Zarówno sprawca, jak i jego sąsiedzi nie zostali poszkodowani wskutek eksplozji.

– W chwili zdarzenia w budynku przebywało 13 osób. Mieszkańcy przed rozpoczęciem działań przez służby samodzielnie wyszli z zagrożonego miejsca, nikt nie doznał obrażeń – poinformowała asp. Aleksandra Pieprzycka z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Sprawcy wybuchu grozi do 8 lat więzienia

43-latek będzie odpowiadał przed sądem za przestępstwo sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

– Po udzieleniu pomocy medycznej 43-latek trafił do policyjnego aresztu. 24 grudnia został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, gdzie usłyszał zarzuty w tej sprawie – uzupełniła asp. Pieprzycka.

