Władze Polskiego Radia zapowiadają dalsze zmiany. Znamy treść e-maila wysłanego do pracowników

W środę wieczorem minister kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o postawieniu w stan likwidacji spółek polskich mediów publicznych. Decyzja ta zapadła po prezydenckim wecie, które spowodowało wstrzymanie ich dodatkowego finansowania.

„W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek” – przekazano w komunikacie Bartłomieja Sienkiewicza. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela.

Zmiany nie wpłyną na radiową codzienność

W związku z postawieniem w stan likwidacji również Polskiego Radia, wyznaczone na jego likwidatorów nowe władze – prezes Paweł Majcher i wiceprezes Juliusz Kaszyński – wystosowały specjalne pismo.

„Informacja o postawieniu Polskiego Radia w stan likwidacji z pewnością Państwa zaskoczyła i poruszyła. Pragniemy jednak zapewnić, że z punktu widzenia radiowej codzienności nic ona nie zmienia. Pracujemy normalnie i dotyczy to wszystkich działów, zarówno dziennikarzy jak i pracowników biurowych czy działu techniki. Będą wypłacane wynagrodzenia, udzielane urlopy” – czytamy.

Nowe władze zapowiadają najwyższe standardy

Nowe władze rozumieją decyzję Bartłomieja Sienkiewicza jako „próbę jak najszybszego zabezpieczenia interesów spółki i jej pracowników”, a głównym zadaniem likwidatorów „pozostaje powrót do Polskiego Radia najwyższych standardów dziennikarskiej pracy”.

„Właśnie mija tydzień od rozpoczęcia naszej współpracy. Bardzo dziękujemy za dobre przyjęcie i wyrazy sympatii. Chcielibyśmy pozostawać z Państwem w stałym kontakcie. Nie chcemy byście o naszych posunięciach dowiadywali się z innych mediów czy z korytarza. Dlatego regularnie będziemy Państwa informować o wdrażanych zmianach” – zapewniły nowe władze.

WOŚP wraca do Polskiego Radia

Przekazano także, jak będą wyglądać planowane zmiany – m.in. to, że w porannych audycjach w Polskim Radiu 24 pojawiać się będą doświadczeni dziennikarze Informacyjnej Agencji Radiowej. Ponadto emitowanych ma być więcej programów związanych ze zmianami klimatu, ekologią, transformacją energetyczną, problemami społecznymi, sportem i nowymi technologiami.

„Kolejna ważna zmiana, która mamy nadzieję Państwa ucieszy, to powrót na nasze anteny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jesteśmy już po pierwszych rozmowach. Kolejny finał niebawem, wesprzemy go z całych sił, bo to jedna z najwspanialszych rzeczy, które nam Polakom się udały. Chcemy także przeprowadzić w całym radiu audyt, by zobaczyć w jakiej kondycji jest firma i co pozostawili po sobie nasi poprzednicy. O jego terminie i zakresie poinformujemy Was niebawem. A gdy się zakończy, podzielimy się jego najważniejszymi ustaleniami” – zapewniono.

